Cesena, a Pescara per affondare un’altra big. Toscano: "Che bello poter sfidare Zeman"

Un antico e durissimo avversario che sul proprio campo non ha mai concesso la vittoria al Cavalluccio nell’ennesimo scontro fra nobili decadute, abituate un tempo a ben altri palcoscenici. Stavolta sulla carta il Cesena è favorito sul Pescara, ma meglio non fidarsi di Zeman. Il boemo nelle ultime 5 gare ha messo insieme tre sconfitte, un pareggio e un rinvio col Pontedera perché aveva 3 convocati con le rispettive nazionali.

Il Cesena invece veleggia felice, 4 vittorie e un pareggio gratificante nelle ultime 5. Insomma, c’è speranza di cancellare la tradizione.

"Non ho mai sfidato Zeman – esordisce Toscano alla vigilia del match – ma non lo scopro io, gli allenatori della mia generazione hanno seguito la sua filosofia, l’hanno elaborata aggiungendo o togliendo qualcosa, spesso prendendo spunto e ispirazione dal dogma del tecnico pescarese. Per lui ho solo stima ed apprezzamento. Le sue squadre hanno una identità ben precisa, lavorano sulle rotazioni con tanto movimento e intensità. Dovremo essere bravi a riconoscerne i punti deboli".

Si fronteggeranno l’attacco più prolifico in Italia (quello bianconero) e una difesa battibilissima perché il Pescara punta a fare un gol in più dell’avversario e non a limitare i danni dietro.

"Come sempre sarà importante il nostro approccio al match, stiamo attraversando un periodo molto favorevole fisicamente e mentalmente, siamo in fiducia, vogliamo continuare su questa strada allungando la striscia positiva. Dopo Gubbio abbiamo cambiato pelle e indossato il vestito della festa, cercheremo di indossarlo anche a Pescara". Poi passa all’orda giovanile che offre entusiasmo, dinamismo e felicità.

"Sono orgoglioso di questi ragazzi, stanno raccogliendo lo sforzo di tutti ma ci mettono tanto di loro. Certo, senza l’aiuto dei compagni, di tutta la squadra difficilmente avrebbero potuto dimostrare il loro valore. Ora devono diventare uomini e giocatori, per loro è una grande opportunità che non devono lasciarsi sfuggire. Coscienti che quando scendono in campo si chiede di mettere le loro caratteristiche migliori al servizio della squadra".

Rientrano a disposizione Corazza dopo la mega squalifica e Kargbo, al ritorno dagli impegni con la nazionale. Sono indisponibili Chiarello e Ciofi.

"Ho un solo dubbio in attacco. Pur con le assenze delle scorse gare abbiamo segnato otto reti non prendendone alcuna, segno che la squadra ha equilibrio e porta tanti giocatori alla conclusione".

A Pescara il settore ospiti sarà esaurito. "E’ la soddisfazione maggiore, la conferma dell’affetto del nostro pubblico in casa e in trasferta".