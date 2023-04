Cesena, a questo punto il secondo posto deve essere solo l’inizio di un finale esaltante

di Daniele Zandoli

Ha detto bene Mimmo Toscano subito dopo aver espugnato Alessandria, dodicesima medaglia esterna di questa stagione finita col secondo posto in classifica, alle spalle della promossa Reggiana. Il Cesena - ha detto in sostanza il tecnico - ha meritato la posizione e forse qualcosa in più, pur riconoscendo il valore di chi ha vinto. Fino all’ultimo il Cavalluccio ha dovuto lottare per raggiungere gli obiettivi, nessuno ha regalato nulla, anzi a differenza di quanto si dice la stagione regolare termina con parecchi crediti da esibire con la fortuna e anche con la classe arbitrale. "Meritavamo la vittoria e il secondo posto e siamo andati a prendercelo". Nonostante l’ennesimo pastrocchio della terna arbitrale che poteva costare caro nel match in Piemonte. Per fortuna costa relativamente poco nei playoff, fra un mese esatto (vedi il pezzo sotto - ndr).

L’espulsione di Corazza grida vendetta, non c ‘erano gli estremi, il giocatore è esemplare in campo e fuori, non è tipo da perdere la testa, men che meno a palla lontana. Il guardalinee ha preso un granchio grande come una casa. E’arrivata una punizione meno grave di quella paventata: la squalifica per una giornata “per grave fallo di gioco” è il minimo sindacale. Evidentemente qualcuno ha capito e non si è voluto aggiungere il danno alla beffa. Al Mocagatta la squadra ha dato un segnale di grande forza mentale, la rabbia si è trasformata in lucida determinazione a prendersi una vittoria meritata soprattutto per una prima mezz’ora di calcio mai così buono offerto in questa stagione. Buon segno in vista dei playoff, anche se un mese di stop può incidere parecchio sulla condizione mentale e fisica dei giocatori.

E’ un regolamento assurdo, tutti gli addetti ai lavori tuonano contro playoff a cui partecipa mezza classifica, per cui durano una eternità e prima che entrino in campo le seconde passa un sacco di tempo. Naturalmente non ci si può lamentare per essere arrivati secondi, si evitano due turni da gara secco ed un turno con andata e ritorno denso di insidie e problemi. Resta il fatto che per un mese la squadra non scenderà in campo in gare ufficiali, una eternità per mantenere la forma fisica e mentale. Al Cesena sono al lavoro per trovare squadre per organizzare amichevoli ma a fine stagione ed a campionati non ancora terminati non sarà facile.

Il match di Alessandria ha comunque consolidato un aspetto negativo e cioè la solita imprecisione sotto porta, difetto congenito ed evidentemente inguaribile. Ma sono tanti gli aspetti positivi che fanno ben sperare, se mantenuti, per la fase finale di questa stagione infinita. Tozzo è rimasto imbattuto ancora una volta, la difesa è forte nei singoli e in complesso, a centrocampo De Rose appare sempre più imprescindibile (ma l’approccio aggressivo lo espone al rischio continuo di ammonizione), Bumbu è la migliore scoperta da un mese a questa parte e va a fare il paio con le sorprese positive e ormai datate di Adamo e Stiven. Bene ha fatto anche Brambilla pur nelle diversità tecnica rispetto al francese e finalmente si è rivisto il miglior Saber. Cristian non ha nulla da invidiare al fratello, garantisce a Toscano flessibilità e intelligenza. Il sogno di tanti è vedere in campo i gemelli insieme, come nella Primavera. Si è chiusa infine nel migliore dei modi possibili la stagione regolare, dopo il fallimento il Cesena è andato in crescendo e al terzo posto dell’era Viali è seguita la piazza d’onore. Vietato recriminare, ora testa solo ai playoff, e come direbbe Toscano, andiamoli a vincere.