Cesena, a Recanati non guardare la classifica

di Daniele Zandoli

Seconda trasferta consecutiva per il Cesena, in notturna a Recanati e ancora sul campo in sintetico. Impegno duro, durissimo, i marchigiani sono imbattuti nell’anno nuovo. Sicuramente sarà più difficile che non a Pontedera anche se Toscano è alla ricerca di conferme, dopo i segnali importanti raccolti dalla trasferta toscana di sabato. "Avevamo un turno più complicato rispetto alle altre nostre concorrenti su un campo difficile come quello di Pontedera – comincia il tecnico – ma i ragazzi hanno risposta nella maniera migliore possibile. Il match di stasera avrà un indice di difficoltà ancora maggiore, guai a guardare la classifica, sarà una partita completamente differente rispetto alla precedente".

Beh, un’occhiata alla classifica vale la pena darla perché la differenza in termini numerici fra Cesena e Recanatese è abissale, sta 48 punti a 25 a favore del Cavalluccio, che sta a significare un +23, quasi un doppiaggio. Poi il campo, si sa bene, è un’altra cosa, altrimenti la Fermana non si sarebbe presa quattro punti dei sei disponibili nelle due gare contro i bianconeri. "La Recanatese vorrà fare la propria partita – riprende Toscano – in attacco hanno molta qualità, possono mettere in difficoltà qualunque squadra. Quindi resettiamo in fretta la vittoria di sabato pur insistendo su quanto di buono visto in Toscana, con lo stesso atteggiamento per portare a casa ciò che meritiamo". Non teme che i turni settimanali, sinora non sempre favorevoli, possano creare difficoltà maggiori? "Vanno considerati nel momento in cui arrivano. Sicuramente dipende anche dalle condizioni dell’avversario. Noi attraversiamo un buon momento". Ritorna Ciofi a disposizione, per il resto nessun’altra novità per squalifiche o infortuni, oltre ai due lungodegenti Coccolo e Zecca. Quando si gioca a distanza di tre giorni la stanchezza può fare capolino, ci saranno perciò cambiamenti come è capitato sabato? Chissà, perché Toscano ama sorprendere non solo i tecnici avversari. "Seguo le mie sensazioni, se vedo qualcuno stanco lo faccio riposare. Gli allenamenti sono stati molto limitati per ovvie ragioni di tempo. Faremo valutazioni dopo le rifiniture, ma non in funzione del prossimo impegno di sabato contro il Siena. Questo discorso vale anche per il portiere, andrò a sensazioni".

Inutile, come sempre, anche chiedere di mercato (chiuderà stasera), perché la risposta del tecnico è sempre la solita. "Come dico dall’inizio si può sempre migliorare, ma sono contento ed orgoglioso del gruppo attuale. Quindi non uscirà nessuno, se arriva qualcuno per migliorare l’organico è il benvenuto, altrimenti continueremo con questo gruppo che sta facendo cose importanti, è compatto e lavora benissimo. Poi non credo che Zecca e Coccolo vengano messi fuori rosa".

La Reggiana intanto viaggia davvero a mille, per chi insegue è quasi demotivante. "Sta facendo risultati come noi – conclude Toscano – dal punto di vista delle prestazioni siamo simili. La differenza è che loro hanno sfruttato al meglio i momenti favorevoli, noi invece no".