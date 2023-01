Cesena, a Sassari c’erano nove super tifosi Tutti con i colori bianconeri nel sangue

di Luca Ravaglia

Il Cavalluccio non è mai solo. Nemmeno quando gioca in trasferta a Sassari, in Sardegna, in una città senza aeroporto e con tutti i residenti nella provincia di Forlì-Cesena impossibilitati a varcare i cancelli dello stadio come conseguenza della rissa verificatasi in strada Ponte Pietra prima del derby col Rimini.

In effetti domenica, a godersi dal vivo la rete di Adamo, nel settore ospiti dello stadio sardo, c’erano nove sostenitori bianconeri, compreso Gianluca Zannoni, 43enne di Russi, in provincia di Ravenna. Appunto. Zannoni, è stato un viaggio epico.

"Impossibile da dimenticare, in effetti. Sono davvero felice di essere andato".

Quando aveva deciso di partire?

"Tempo fa, ben prima dei fatti del derby. Sono anche appassionato di basket, mi è capitato diverse volte di assistere alle gare della Dinamo e per questo a Sassari ho diversi amici. L’idea era quella di approfittare per seguire il Cesena e incontrare persone che non vedevo da tempo". Vada con l’itinerario.

"Sono partito dall’aeroporto di Bologna venerdì pomeriggio, con destinazione Alghero. Lì ho noleggiato un’auto e mi sono diretto a Sassari, dove avevo prenotato un alloggio nelle immediate vicinanze dello stadio, che peraltro è a un paio di chilometri dal centro, distanza che mi ha permesso di muovermi agevolmente a piedi".

Non semplicissimo.

"Al ritorno, lunedì mattina, è stato anche peggio, perché il collegamento aereo diretto con Bologna non c’era e dunque ho dovuto fare una ‘deviazione’ per Roma Fiumicino".

Ha decisamente il Cesena nel sangue.

"Ce l’ho da anni, fin da quando ero ragazzo e arrivavo allo stadio insieme agli amici del bar. In casa non manco mai, ma di trasferte ne ho fatte poche".

Ha compensato in un colpo solo.

"Nel settore ospiti eravamo in nove, compreso un bambino. Il clima era surreale, ma emozionante".

Vi siete fatti sentire?

"Siamo partiti col classicissimo ‘Gol Cesena, gol’. Volevamo vedere se potevamo reggere facendo sentire la nostra voce, ma ci siamo accorti subito che sarebbe stata durissima. Però non ci siamo arresi: qualche buon ‘Dai, burdel’ credo che si sia sentito, pur in uno stadio che enfatizzava tanto i cori dei padroni di casa".

Come è stata l’accoglienza? "Siamo stati trattati con grande cortesia. Chi ci ha ospitato era dispiaciuto di non poter accogliere una tifoseria importante come la nostra, ma nei nostri confronti è stato fatto davvero di tutto. Cito solo il fatto che il punto ristoro nel nostro settore non c’era e così uno steward ha allertato il barista più vicino che ci ha raggiunto portandoci da bere. Niente affatto scontato". C’erano anche cesenati rimasti fuori?

"Un gruppo cercava di seguire l’incontro da dietro i cancelli, mentre qualcun altro aveva provato a intrufolarsi acquistando un biglietto in tribuna. All’inizio sembrava fosse filato tutto liscio, ma non è durata: dopo un quarto d’ora chi non era autorizzato a restare è stato individuato e accompagnato all’esterno, dopo essere stato rimborsato del costo del biglietto".

Torna a casa anche con tre punti.

"Sono contento. E credo che anche la squadra debba esserlo. Tifosi affezionati e appassionati come quelli del Cesena sono davvero difficili da trovare in altre città".