Cesena, acque agitate in Umbria. Il Perugia ha esonerato Baldini

Un’icona del calcio di provincia addirittura con il primato di imbattibilità (per un’intera stagione) che fino a quel momento nessuno in A aveva mai raggiunto; era il campionato 1978-’79, era il ‘Perugia dei miracoli’ di Attilio Castagner in panchina e D’Attoma presidente, secondo alle spalle del Milan di Liedholm che si aggiudicò la ’’stella’. E’ stato l’apice di un club che ha fatto la storia del pallone lontano dalle metropoli (13 partecipazioni nella massima serie proprio come il Cesena) dimostrando che le idee, le felici intuizioni possono sopperire a volte alla presenza di capitali.

Fu così per Franco D’Attoma, per Luciano Gaucci 13 anni presidente del ’Grifone’ tante invenzioni calcistiche e un po’ di guai, poi Paolo Rossi (qui venne squalificato due anni per il calcio scommesse) e addirittura 13 minuti in campo contro la Juve (di cui era azionista) per Saadi Gheddafi terzo figlio del defunto ex leader libico. A Perugia Gheddafi junior lo ricordano per un piano intero preso in affitto nell’albergo dove viveva, per l’esercito di guardie del corpo, per i modi gentili, una squalifica di tre mesi positivo al nandrolone (dopo Perugia-Reggina, lui era in panchina) ma non certo per il pallone. Tutto questo e molto di più è racchiuso nel museo che sorge all’interno dello stadio di Pian di Massiano costruito nel 1975 e dedicato due anni dopo a Renato Curi il motorino di un grande Perugia morto a 24 anni il 30 ottobre 1977 durante la partita contro la Juve.

Il Perugia attuale è invece è soprattutto sofferenza, il secco 2-0 incassato ad Arezzo lunedì (in gol Risaliti e Gucci) ha portato ieri all’esonero del tecnico Francesco Baldini e del suo staff. La squadra è stata affidata al mister della Primavera 2 (4ª in campionato) Alessandro Formisano, 33 anni, originario di Napoli, in biancorosso dal 2020 dopo aver lavorato nel settore giovanile di Casertana e Benevento.

Sabato contro la capolista gli umbri dovranno fare a meno degli squalificati Lisi - tre giornate - e Seghetti - due - espulsi ad Arezzo, quest’ultimo allevato nelle giovanili dal neoallenatore insieme a Giunti entrambi approdati in prima squadra.

Il patron Massimiliano Santopadre è contestato dall’appassionata tifoseria non solo per la deludente posizione odierna (5ª a -13 dalla capolista Cesena) ma in particolare per la mancata cessione del club in estate in seguito alla rovinosa retrocessione della scorsa stagione.

La squadra di Castori infatti fino al 5 aprile scorso pareva lontano da ogni pericolo, poi lo scivolone casalingo contro la Reggina (1-3) e da allora fu sempre peggio. Già in quel periodo il patron aveva pensato a un avvicendamento in panchina dando fiducia a Formisano. Poi in estate l’illusione e i vani ricorsi per restare in B a discapito del neopromosso Lecco. Gli umbri sabato (ore 18.30) contro il Cesena si giocano anche l’ultima illusione per sperare in un inserimento nella lotta al vertice. Per un certo periodo sono stati anche in vetta insieme al Cesena e alla Torres ma è mancata la continuità e ora la situazione è tesa. Si spera quindi nel nuovo tecnico e nella sua ’linea verde’.