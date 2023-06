Cesena, affronto alla città Il vice sindaco e il silenzio

di Paolo Morelli

E’ arrabbiato, oltre che molto affaticato, Christian Castorri, vice sindaco del Comune di Cesena con delega ai lavori pubblici e allo sport. Non bastava l’alluvione che gli ha imposto un superlavoro giorno e notte con (è il caso di dirlo) l’acqua alla gola: nelle ultime due settimane si è sovrapposta la questione della proprietà del Cesena Calcio, con i dissapori fra la famiglia Aiello, che detiene la maggioranza delle quote della società americana Jrl Investment Partners, proprietaria del 100% del Cesena Fc, e Robert Lewis che di quote ne ha solo il 3%, ma ha i poteri da amministratore delegato e li sta esercitando appieno, anche in contrasto con il socio di maggioranza.

Vice sindaco Castorri, l’adrenalina non manca in questo periodo...

"Non me lo dica, sono stanchissimo, ma cerco di resistere, non si può mollare di fronte a difficoltà di questo tipo".

Lo sport, il calcio in particolare, è la sua passione. Nel 2018 si diede un gran daffare per far nascere il Cesena Fc dopo il fallimento dell’Ac Cesena. Operazione riuscita, ma adesso...

"Non siamo sicuramente a quei livelli perché allora c’era il rischio concreto di vedere sparire da Cesena il calcio professionistico, cosa che avrebbe fatto male alla città e a tutta la Romagna. Nel 2018, si percepiva la passione, riuscimmo a unire tutte le forze: tifosi, associazioni, aziende, amministrazione pubblica e riuscimmo a ripartire col piede giusto",

E adesso?

"Adesso non sappiamo cosa stia succedendo, sui giornali e sul web leggiamo di forti contrasti fra la famiglia Aiello e Robert Lewis, ma non ci sono né conferme né smentite".

Come mai?

"Non lo so, ma questo silenzio è irrispettoso nei confronti dei tifosi, della città intera, degli sponsor e dell’Amministrazione comunale".

Lei non sa nulla più di ciò che è trapelato?

"No, una decina di giorni fa ho avuto una conversazione telefonica in video con Michael Aiello, gli ho chiesto esplicitamante di chiarire pubblicamente la situazione, o quanto meno di smentire le notizie che circolano, ma non lo ha fatto".

E Lewis?

"Quando l’ho cercato era fuori Cesena, quendo è rientrato aveva altri impegni; spero di vederlo prima che finisca questa settimana".

Cosa ha provocato questa situazione?

"Non lo so, spero non sia dovuta solo alla mancata promozione in serie B: nello sport si può vincere, ma si può anche perdere pur avendo tutto il necessario per vincere. Anzi la sconfitta deve essere uno sprone per ripartire con rinnovato slancio. Speriamo che questa incertezza finisca presto".