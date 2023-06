Cesena, Aiello e Lewis ai ferri corti La resa dei conti è sempre più vicina

di Paolo Morelli

Sono sempre più corti i ferri con i quali si misurano le famiglie Aiello e Lewis per ottenere il controllo del Cesena Fc. Il modo di dire deriva dai tempi andati, quando i nobili si sfidavano a duello con le lame lunghe (spada, sciabola, fioretto), ma spesso finivano per usare il pugnale in un corpo a corpo che poteva concludersi con la morte di uno dei duellanti.

Notizie ufficiali non ce ne sono, per cui è necessario affidarsi alle indiscrezioni che filtrano da ogni parte, come quella di ieri pomeriggio che vorrebbe Robert Lewis in procinto di dare le dimissioni da copresidente (con deleghe da amministratore che scadrebbero a fine anno) su pressione della famiglia Aiello, indiscrezione che però ad ora non aveva trovato riscontri.

Se si cerca di ragionare a bocce ferme, infatti, appare assai improbabile che Robert Lewis si faccia da parte facilmente: tutte le sue mosse degli ultimi mesi sembrano portate avanti per garantire un futuro all’attuale impostazione della società, cioè a se stesso e ai collaboratori di cui si è circondato, a partire da Massimo Agostini che fa parte del consiglio d’amministrazione dove rischia di fare la fine del vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. La gestione dei contratti dei tecnici e dei calciatori, quasi tutti con contratti bi o triennali e ingaggi molto sostanziosi, sembra fatta apposta per dire: "Questa situazione è troppo complicata per essere gestita da qualcuno che arrivi da fuori, lasciate fare a me che so come si fa, e non rompete le scatole".

Intanto i foglietti del calendario appeso al muro cadono a terra con un ritmo inesorabile e le scadenze per chiudere la stagione 2022-2023 e aprire quella 2023-2024 si avvicinano rapidamente. Per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C c’è una settimana di tempo, entro il 20 giugno bisogna versare 60.000 euro alla Figc e produrre una fideiussione da 350.000 euro alla Lega Calcio. Poi ci sono da pagare gli stipendi fino a maggio, da versare le tasse e i contributi: la valutazione di un esperto stima in due milioni, forse qualcosa in più, la liquidità necessaria nel giro di poche settimane.

In scadenza a fine mese ci sono anche i contratti del Campus di Martorano, dove si allenano le squadre giovanili, e con Pubblisole che nel 2018 è stato il fulcro della nascita del Cesena Fc e da allora ha sempre curato marketing, raccolta pubblicitaria e ufficio stampa; finora non ci sono stati approcci per arrivare al rinnovo dei contratti, anzi il Cesena ha creato una struttura interna per soppiantare Pubblisole. La mossa finora pare non avere avuto un grande successo, come dimostra la grottesca vicenda del fornitore tecnico Robe di Kappa che ha rotto il contratto non ricevendo il corrispettivo delle forniture, e il successivo tentativo con Errea che non ha avuto alcun esito. Anche questo è un problema da risolvere. Uno dei tanti.