Cesena, al giro di boa i conti non tornano

di Daniele Zandoli

Siamo arrivati a fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi. Non fa eccezione il Cesena che ha consumato la prima metà di campionato tutto targato Usa. Aiello e Lewis hanno messo mano al portafoglio come da queste parti non si è mai visto non solo per allestire una squadra sulla carta competitiva, con l’obiettivo di andare in serie B subito o al massimo in un paio di anni. Anche per dotare la società di strutture e patrimonio adatti a sostenere l’impegno come tra l’altro l’ acquisto di un immobile a Gambettola da adibire a college per i giovani e di un terreno di rilevanti dimensioni nei paraggi di Villa Silvia. Per il momento fanno sul serio e lo dimostrano senza lesinare mezzi. Non offre soddisfazioni adeguate la prima squadra. Si, perché nonostante gli ingenti sforzi economici per il momento il piatto piange e ora il Cesena è terzo a cinque lunghezze dalla Reggiana, decisa ad assumere in questa stagione il ruolo che fu del Modena in quella passata. Cioè quello del cinico killer in grado di vincere col minimo sforzo, magari al novantesimo con l’unico tiro in porta.

Diceva il grande Maciste Bolchi che per lo spettacolo è meglio andare a teatro, in campo va avanti chi segna un gol in più dell’altro pur giocando male. Verissimo. Toscano ha sinora dovuto affrontare problemi importanti, molti fuori e qualcuno anche dentro il campo e non gli si possono addossare le colpe di chi sbaglia gol clamorosi. Certo, lo scorso anno il tanto vituperato Viali era giunto terzo con un organico che valeva un decimo di questo. Ma il tecnico calabrese ha ricevuto un gruppo nuovo, è servito un mese tondo per assemblarlo e centrare i risultati.

Alla tredicesima giornata il Cesena era primo in classifica. Poi sono arrivati risultati deludenti, alla sedicesima il Cesena perde a Lucca e si trova quinto, mentre le altre, in primis la Reggiana, accelerano. Qualcosa non quadra, il giocattolo non funziona, nonostante statistiche di prim’ordine. Miglior differenza reti col Gubbio dietro alla Reggiana che segna meno ma subisce col contagocce (11 contro i 14 dei romagnoli). Solo l’Ancona ha segnato di più ma l’onere è tutto sulle spalle di Simone Corazza, capocannoniere in grado di timbrare 13 volte come spesso ha fatto in tutta una stagione. Dopo di lui il vuoto. Udoh a 4, Stiven Shpendi a 3, Saber e Ferrante a 2. Mancano i centrocampisti e i ’braccetti’ laterali fermi a uno o a zero. Questa squadra costruisce tanto ma porta a casa nulla in rapporto allo sforzo ed è inutile pensare al rendimento alterno di Bianchi o all’assenza di De Rose perché comunque le occasioni fioccano. Il Cesena ne deve costruire cinque limpide per trasformarne una, l’esatto opposto della squadra che vuole vincere il torneo.

La delusione è Ferrante, inseguito mesi, splendido rifinitore per i compagni ma pessimo sotto porta. Accanto a Corazza serve un aspide in grado di finalizzare con regolarità lo sforzo della squadra, altrimenti era meglio tenere Bortolussi. Che se non altro costava la metà.