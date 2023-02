"Cesena, anche oggi devi essere un martello"

di Daniele Zandoli

"Un momento importante del nostro campionato, ci arriviamo in buona condizione e dobbiamo conservarla perché, quando sei in fiducia, devi essere un martello".

Parole e musica di Mimmo Toscano, allenatore del Cesena, alla vigilia del derby con l’Imolese di oggi pomeriggio. Guai a dire che i valori in campo pendono tutti dalla sua parte, in fin dei conti gli emiliani sono penultimi, hanno l’attacco meno prolifico e la seconda peggior difesa del girone ed in settimana hanno sostituito la guida tecnica. Insomma, sulla carta questa trasferta dovrebbe essere meno insidiosa di quelle di Pontedera e Recanati. Ma non per Toscano: "Guai anche solo a pensarlo – si irrigidisce il tecnico – Imolese, Imolese, Imolese, dobbiamo porre la massima attenzione e pensare solo a questo match tra i più difficili del nostro campionato. Con l’Entella ha perso solo nei minuti di recupero e con la Reggiana su calcio piazzato, in più ha cambiato allenatore in settimana e questo rappresenterà un’incognita come fu con la Vis Pesaro. Occorre adattarsi subito e prepararsi mentalmente alla partita sin dalla vigilia. Restare concentrati su noi stessi, pensando a cosa ci ha portato a fare buone prestazioni e risultati importanti. Questo è il nostro compito se vogliamo dare continuità rendendo più semplice questa sfida come siamo stati capaci di fare nelle ultime tre partite".

Non molla il tecnico. Teme di vedere i suoi rilassati dopo aver rifilato dieci gol senza subirne in una settimana fondamentale per il campionato del Cesena. E teme che i suoi siano troppo concentrati sul big match di lunedì con la Reggiana e possano perdere punti con l’Imolese. Un rischio che ci sta, nella storia bianconera di questa stagione episodi simili non sono mancati. Inoltre mancano due squalificati di peso come De Rose e Mustacchio, mica gente leggera. "Primo non voglio sentir parlare di rischi, se si vuole fare bene occorre pensare positivo. Secondo gli assenti: non mi interessa chi manca oltre ai due infortunati Coccolo e Zecca. Non ho dubbi di formazione perché chi scende in campo sono sicuro che farà bene. Teniamo tutti in testa un concetto, quando la squadra si esprime al meglio ne traggono beneficio anche i singoli. Chiunque gioca, anche per pochi minuti, sa che è un titolare come chi lo fa dall’inizio". Nessuna difficoltà perciò a scegliere elementi di sicuro affidamento da mandare in campo tenendone altri altrettanto validi in panchina. "Si gioca in undici, devo operare delle scelte, i ragazzi sanno che arriva il tempo per tutti e cercano di mettermi in difficoltà, è un bene avere problemi di abbondanza".

Poi si parla di Stiven Shpendi, del suo momento magico. "Arriverà l’ora giusta anche per gli altri attaccanti. Stiven sta facendo il suo personale percorso di crescita e mi pare maturo per gestire tutte queste attenzioni. Nel calcio arrivano certe opportunità e lui ha saputo coglierle al meglio. Altri possono sentire il peso di dover dimostrare il proprio valore. A Ferrante ho detto di pensare positivo, di non colpevolizzarsi per alcune mancate vittorie, gode della fiducia della società, dell’allenatore e dei compagni".