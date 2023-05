Cesena, Artico vicino Stefanelli verso Torino

Intrecci di mercato, rapporti duraturi di amicizia e stima professionale, voci, sussurri e magari anche trattative. Il mercato in questi periodi di calcio con i campionati che stanno per entrare nelle loro fasi più calde, vive di questi frammenti di verità, mezze verità e invenzioni. E a questo proposito pare che, nel caso in cui Cristiano Giuntoli, costruttore del Napoli di oggi, dovesse diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, porterebbe con sè il ds cesenate Stefanelli che seguirebbe la formazione Under 23 che gioca nel campionato di C. La conoscenza fra i due è stretta, la stima anche dai tempi del loro lavoro a Carpi.

Il Cesena e questo è assodato, sta cercando un nuovo direttore generale e, forse, anche un nuovo direttore sportivo sebbene il ds odierno Stefano Stefanelli e Massimo Agostini, responsabile dell’area tecnica, siano sotto contratto con il Cavalluccio fino al 30 giugno 2024. Pare che il Cesena non sia alla ricerca di un uomo capace di affiancare l’allenatore per fare la squadra, ma una figura diversa, una personalità che sappia strutturare il club e dargli un’organizzazione di alto livello, caratteristiche entrambe fors’anche più importanti dell’acquisto di questo o quel giocatore.

I nomi che si sono succeduti in queste settimane sono stati quelli di Massimiliano Mirabelli (oggi al padova a cui è legato da un altro anno di contratto), grande amico di mister Domenico Toscano, di Mario Passetti (dal 2014 al 2022 al Cagliari al fianco di Giulini)e di Fabio Artico (ex ds dell’Alessandria ed ora vice ds alla Cremonese).

Ovviamente un club può contattare tutti i nomi e le figure che preferisce, l’importante però è che si muova sulla stessa lunghezza d’onda, cosa che invece non sembra stia succedendo a Cesena. Infatti pare che Mirabelli e Passetti siano stati contattati da John e Michael Aiello, mentre che Robert Lewis abbia alzato il telefono per sondare la disponibilità di Artico, nome che ora pare in pole-position. D’accordo giocare su più tavoli, ma va evitata la spiacevole ma montante sensazione che fra i due copresidenti sia in atto una lotta di potere, qualcosa che potrà anche accadere ma che di certo non fa bene alla squadra, al tecnico, ai tifosi ed alla città.

Stefano Benzoni