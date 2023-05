Cesena, attacco al top

E’ stata la squadra dei record. Ne ha bruciati con l’appetito di un dinosauro. L’unico obiettivo sfuggito al Cesena edizione 2022-23 è quello più importante, almeno per ora. Dopo la difesa meno perforata, ora occhio all’attacco più produttivo al cui bottino hanno contribuito ben in 18, con l’eccezione di Mercadante, Kontek, Coccolo, Zecca e Bianchi. Se la difesa non becca e l’attacco segna è merito anche del centrocampo che filtra e rifornisce, anche se queste sono voci che non fanno statistica.

Bumbu (20 presenze, 4 gol) 7. Nel girone di andata ha giocato poco, tanta panchina in silenzio. Poi è arrivato il gran giorno, Toscano l’inventa sulla trequarti e lui non tradisce. Garretti e determinazione, sarà importante anche nei playoff.

Zecca (20) 6. Sufficienza di stima. Coniuga tecnica discreta e muscoli di vetro per cui passa da un infortunio all’altro. Peccato, perchè le sue rasoiate avrebbero fatto molto comodo.

Hraiech Saber (33, 2) 6,5. Un infortunio bastardo gli tarpa le ali sul più bello, togliendogli forma ed efficacia indispensabili al Cesena. Ad Alessandria lo si è rivisto pimpante, giusto in tempo per i playoff.

Chiarello (31, 3). 6. La sufficienza gli arriva per i gol che hanno portato punti determinanti, come quello di Alessandria. Per il resto è stata una delusione. Toscano l’ha cercato a lungo, senza trovare la necessaria verve del trequartista.

Albertini (22,1). 6. Un buon rincalzo, incapace di colpi al seltz ma sempre sul pezzo, disponibile e flessibile, un soldatino che in campo non si risparmia davvero mai.

Adamo (35,3) 7. La vera sorpresa a centrocampo, nonostante un precampionato precario e qualche iniziale errore di inesperienza. Quando ha innestato la marcia è diventato freccia veloce sulla fascia e uomo ovunque.

De Rose (32,1) 7,5. Inaffondabile e indispensabile, baricentro basso e polpacci d’acciaio al servizio di una determinazione e di una cattiveria da paura. L’età non è più verde, si sa, e Toscano lo gestisce giustamente col bilancino. Talismano perfetto, lo scorso anno De Rose guidò il Palermo alla vittoria dei playoff. Potrebbe ripetersi.

Mustacchio (11,2) 5,5. Il meno centrato dei regali arrivati a gennaio. Per curriculum doveva essere il padre e padrone della fascia, invece convince il giusto anche per colpa di un acciacco che non molla la presa e senza dubbio lo penalizza.

Bianchi (31) 5. Eletto capitano al pronti via, costituisce uno dei punti interrogativi stagionali, incapace quasi sempre di imporsi ai livelli per cui era diventato il “cocco” di Toscano.

Calderoni (28,2) 5,5. Ha senza dubbio il miglior palmares di tutto l’organico bianconero ma si è perso per strada, incapace di ritrovare forza psicologica ed evitare strafalcioni di cui quello con la Fermana è stato l’emblema perfetto.

Brambilla (22,1) 6,5. Parte in sordina, sparisce per tre mesi dalle gerarchie del mister. Quando riaffiora dimostra però l’intelligenza tattica che manca a questa squadra. Meritava di giocare di più.

Ferrante (31,2) 5. Inseguito per mesi al mercato è stata la maggiore delusione stagionale dopo essersi divorato gol in quantità industriali. Per fortuna la sua crisi ha favorito l’esplosione di Stiven e questo non va dimenticato.

Shpendi Stiven (29, 12) 8. Il gioiello della corona. Tecnica, velocità e intelligenza tattica unita alla spensieratezza giovanile ne fanno il miglior prospetto della categoria e non solo, già nel mirino degli squadroni. E’ stato l’inatteso valore aggiunto senza il quale il Cesena avrebbe steccato.

Cristian Shpendi (16,1) 6,5. Peccato abbia avuto solo scampoli di partite, avrebbe meritato di giocare di più, anche perché quando l’ha fatto ha mostrato le stesse caratteristiche del gemello con assist e con il primo gol da prof.

Udoh (20,4) 5,5. Parte alla grande caricandosi sulle spalle un Cesena alla ricerca di una identità. Poi si perde, complice un infortunio lungo e bastardo e purtroppo non si è più ritrovato.

Corazza (35,18) 8. Meritava il titolo di bomber perso per un pelo e di giocare i playoff sin dall’inizio se non fosse per una espulsione assurda. Comunque una stagione da incorniciare e una massa di gol che ha portato tonnellate di punti.