Cesena Basket, a Parma 2 punti senza affanni

Largo e convincente successo esterno per la Cesena Basket 2005 che a Parma vince 59-90, convince e si rimette subito a correre a pieni giri verso la salvezza nel campionato di D maschile, mettendosi alle spalle l’unico ko fin qui rimediato nella seconda fase. La vittoria è stata frutto di una prestazione senza sbavature in attacco e in difesa.

La gara si apre con due triple di Pezzi alle quali si sommano i punti di Piazza e Balestri. Il punteggio sale fino al 23 a 29 di fine quarto con Giani a quota 11 ‘battuto’ dai 14 di un ottimo Piazza che apre il secondo parziale con due liberi e guida i suoi a una fuga che sembra già definitiva. Parma accusa il colpo e così i 12 punti che separano le due squadre all’intervallo lungo si dilatano nel terzo periodo con il parziale di 27 a 10 che chiude ogni speranza ai padroni di casa. In classifica Cesena è al comando solitario davanti a Casalecchio e al duo Castel San Pietro e la Torre Reggio Emilia, prossime avversarie, entrambe in trasferta, sulla strada della salvezza. Si comincerà domani sera a Castel San Pietro.