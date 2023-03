Cesena Basket Calderara ko: salvezza vicina

Cesena batte Calderara 76-58 (13-16, 32-22, 51-45) ed è sempre più vicina alla salvezza nel campionato di basket di D. La partita è molto intensa e il largo vantaggio finale si concretizza solo nell’ultimo minuto con 11 tiri liberi per Cesena, frutto in buona parte di alcune pesanti sanzioni arbitrali subite dagli ospiti.

Calderara è la prima a mettersi in moto, mentre Cesena è poco reattiva. Coach Solfrizzi chiama timeout e ottiene una pronta reazione soprattutto dai suoi esterni che saranno i mattatori del match. Gli ospiti sul finire del quarto mettono la tripla del nuovo sorpasso, ma poi subisconoi un parziale di 19-3 che ribalta completamente l’inerzia del match. Terzo quarto in mano ai padroni di casa, con vantaggi oltre la doppia cifra. Pare chiusa e invece no, perché i bolognesi si riavvicinano, riaprendo una gara già segnata. Si decide nel finale, con Calderara penalizzata da varie infrazioni e dalla precisione romagnola dalla lunetta. Cesena Basket 2005: Rossi 19, Piazza 17, Domeniconi 5, Panzavolta 18, Ricci 3, Pezzi 5, Sanzani, Santoro 2, Sangiorgi 2, Scarpellini 4, Capucci, Balestri 8.

All. Solfrizzi.