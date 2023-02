Cesena Basket, un bis vincente

Una doppietta forse inaspettata ma sicuramente meritata che fa bene alla classifica ed anche al morale. Continua infatti sui giusti binari la seconda fase del torneo di basket di serie D per la Cesena Basket 2005, che ha vinto anche il secondo match del gironcino, restando in questo modo a punteggio pieno e potendo contare anche sul ‘tesoretto’ di 4 punti raccolti in occasione del doppio scontro diretto con Riccione avvenuto durante la prima parte del campionato.

Lo scorso fine settimana la squadra allenata da coach Emiliano Solfrizzi è infatti stata corsara 51-61 (18-19, 27-29, 32-41 i parziali al termine del primo, secondo e terzo quarto) sul campo di Caderara di Reno, che si era presentata alla palla a due come altra capolista del raggruppamento che mette in palio il mantenimento della categoria e quindi anche con i favori del pronostico. La partita non è stata bella ma decisamente intensa e un po’ scorbutica e si è mantenuta pressoché in equilibrio per due quarti prima del progressivo allungo di Cesena che si è costruito un vantaggio addirittura in doppia cifra e che ha mantenuto fino alla sirena finale in virtù di una convincente difesa a zona schierata al momento giusto ed interpretata veramente molto bene.

Apre il match la tripla di Filippo Rossi (uno dei migliori in campo) e Calderara risponde con un brillante Projetto che guida i suoi ad un allungo di 5 punti (18-13) che si ribalta nel finale di tempo con le triple di Piazza e Pezzi. Il secondo e il terzo parziale sono piuttosto asfittici, ma Cesena mostra qualche guizzo in più, al quale i bolognesi provano a reagire in avvio degli ultimi 10 minuti. I bianconeri però sono bravi a respingere ogni assalto con le triple di Ricci, Piazza e Scarpellini e a portare a casa una vittoria molto importante. Cesena Basket 2005: Rossi 20, Piazza 10, Dalmonte, Panzavolta 4, Ricci 3, Pezzi 6, Sanzani, Sangiorgi 3, Scarpellini 4, Balestri 11.