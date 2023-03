Cesena Basket, una vittoria che vale la salvezza

Cesena torna da Borgo Panigale col settimo successo conquistato su nove gare della seconda fase del campionato di basket di D che vale la conquista dell’obiettivo salvezza con tre turni di anticipo.

L’occasione era ghiotta perché i biancazzurri, al primo posto e con solo un ultimo piccolo passo da compiere prima di archiviare anche col benestare della matematica la pratica della permanenza in categoria, hanno affrontato l’ultima squadra del girone. Non è stata una gara morbida, soprattutto nelle prime battute dell’incontro, terminato 60 - 69 (15 - 19, 31 - 33, 48 – 56), perché i padroni di casa hanno messo in campo tutta la determiazione per non trasformarsi in una mera formalità per i romagnoli, arrivati con la consapevolezza figlia di una seconda parte di stagione giocata da protagonisti. Ora restano tre incontri cominciando già a pensare al futuro. Magari provando ad alzare l’asticella delle ambizioni. Il tabellino: Rossi Filippo 10, Piazza 11, Domeniconi 3, Panzavolta 9, Ricci 4, Pezzi 5, Sanzani 4, Santoro 5, Sangiorgi 3, Scarpellini 2, Capucci, Balestri 13. All. Solfrizzi

l.r.