Cesena Basket, vittoria sporcata

Archiviato il 2022 con la brutta sconfitta di Rimini, il nuovo anno della Cesena Basket 2005 impegnata nel campionato di serie D si è aperto col successo 77-72 contro Riccione. Avvio pirotecnico di Pezzi che spinge Cesena avanti 11-4, ma gli ospiti, trascinati da Cortini, piazzano un contro parziale di 18-1 mettendo la freccia. Sanzani accorcia con due triple in sequenza, ma Cortini replica di nuovo: 20-25 alla fine del primo quarto. Cesena cresce nei secondi 10’ e va all’intervallo lungo in pareggio sul 37-37.

L’elettricità sale con l’avvicinarsi dell’ultima sirena: Pezzi continua a martellare da lontano, mentre Ricicone alza la pressione difensiva a tutto campo. Sale il nervosismo (tecnico al riccionese Callegari) e aumentano le palle perse (troppe per Cesena) che potrebbero ridare agli ospiti la possibilità di riaggancio, ma arrivano troppe forzature ed errori che Cesena capitalizza con una lunga serie di liberi a suo favore.

I biancazzurri si prendono così il successo, ma la giornata finisce come non avrebbe dovuto: nelle ore successive infatti la società cesenate ha diffuso una nota: "Ci sentiamo in dovere di porgere le dovute scuse al giocatore ospite Thomas Calegari, preso di mira con epiteti offensivi e volgari da un gruppetto di ragazzi presenti alla partita. Condividiamo pienamente il suo sfogo e la sua amarezza esattamente come la sue opinioni sui valori che lo sport deve insegnare, in campo e sugli spalti. L’unica riserva riguarda la percezione di un atteggiamento da parte di adulti o genitori presenti, che avrebbero fomentato il comportamento del gruppetto in causa che invece non è avvenuto. Abbiamo infatti accertato che i pochi adulti presenti più vicini ai ragazzi, si sono più volte prodigati verbalmente a redarguirli e invitandoli a smettere. Ricordiamo inoltre che la Cesena Basket è più e più volte già intervenuta in tempi recenti nei confronti di alcuni dei ragazzi in questione con reprimende e nette prese di posizione, che dopo questa ulteriore spiacevole vicenda saranno ancor più drastiche per chi fosse un tesserato nelle sue squadre giovanili".

Luca Ravaglia