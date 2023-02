"Cesena, bisogna crederci fino alla fine"

di Daniele Zandoli

La cocente sconfitta con la Reggiana ha lasciato postumi gravi non solo in classifica e nella testa dei giocatori del Cesena, ma anche in infermeria. Un problema al pube ferma Saber dopo un mese rimediato a furia di antidolorifici e finalmente tocca a Chiarello rinverdire i fasti di Alessandria. Finora non ha convinto, oggi pomeriggio a Fiorenzuola ha la chance giusta da sfruttare. Neanche Mustacchio è in condizioni perfette, partirà dalla panchina perché lo affligge una infiammazione al nervo sciatico. Contrattempi che possono starci ma che in una situazione delicata assumono una rilevanza ancora maggiore.

"Crederci, fino alla fine". E’ la sintesi perfetta di Mimmo Toscano alla vigilia di questo match giustamente ritenuto, ancora una volta, molto importante. "Sarà una partita insidiosa e fondamentale per il nostro campionato. Non dobbiamo perdere entusiasmo, continuiamo a batterci perché mancano ancora dieci partite, due mesi di impegni difficili per tutti". Ci mancherebbe che il Cesena mollasse proprio adesso perché ha perso un match, seppure il più importante di tutti, dopo tre mesi positivi. Si deve ripartire più forti di prima, tentare di vincerle tutte di qui alla fine, guai a mettersi a fare calcoli in ottica playoff. Non sarà facile, il magone è stato duro da mandare giù e lo testimonia lo stesso tecnico.

"Nei primi due giorni ho osservato i ragazzi senza particolari interventi, poi sono ripartiti da soli. Questo è un gruppo speciale, sono tutti ragazzi e professionisti esemplari, sanno di aver perso un match-ball, ma ce ne saranno altri. L’importante è continuare a crederci, continuando a guardare avanti".

Ecco, più psicologo che allenatore perché la botta è stata forte, inutile negarlo. Sin da oggi la squadra deve reagire anche perché c’è il secondo posto da difendere dalle mire dell’Entella che non molla. "L’amarezza ci può stare – continua Toscano – sulla gara di lunedì non si può dire nulla, abbiamo messo in difficoltà la capolista che ci ha battuto perché ha avuto gli episodi a favore. Non cerco alibi, ma basti guardare i due colpi di testa che hanno indirizzato il match, quello vincente di Nardi e quello di Prestia, parato. Episodi. Favorevoli a loro. Devono aiutarci a crescere in un calcio che è sport imponderabile. Siamo condannati a crederci, resettando ciò che è successo lunedì sera".

Anche perché il Fiorenzuola oggi non farà sconti pur non essendo più la squadra rivelazione che fu nel girone di andata. "Partita insidiosa, il Fiorenzuola non sta raccogliendo gli stessi risultati dell’andata, ma ha la stessa pericolosità. Dobbiamo arrivarci bene con la testa, fare la prestazione perché poi il risultato arriva". Giusto così, colpo di spugna sul derby perso e avanti con la stessa determinazione che ha portato gol e vittorie nell’anno nuovo.

Però mister, tornasse indietro qualcosa lunedì avrebbe cambiato, non ha peccato di troppa prudenza? "Avrei fatto le stesse scelte. Forse non avrei schierato per nulla Saber che davvero non era nelle condizioni di giocare e stava stringendo i denti. Per il resto è stato fatto il tipo di partita che andava fatto, purtroppo indirizzata da episodi che ci hanno punito oltre quelli che sono stati i nostri demeriti".