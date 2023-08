Cesena, cavalca il talento dei tuoi giovani Giovannini e Francesconi subito protagonisti

di Roberto Daltri

Allo stadio Dall’Ara il Cesena ha ben figurato contro il Bologna senza soffrire troppo le due categorie di differenza. Nella buona prestazione della squadra allenata da Domenico Toscano spicca il fatto che i due più giovani, Matteo Francesconi classe 2004 e Alessandro Giovannini classe 2005, hanno confermato quanto di buono avevano già fatto vedere contro l’ Entella.

Francesconi è un centrocampista dotato di un fisico importante, di buona personalità, che fa del pressing e della resistenza le sue caratteristiche principali. Giovannini invece è un attaccante le cui doti, come ha detto Toscano nel dopo Entella, gli permettono di coprire più ruoli. Di lui rimangono impresse la pulizia del tocco e la lucidità delle giocate.

Entrambi sono prodotti del settore giovanile, Giovannini poi è arrivato in bianconero da giovanissimo, facendo tutta la trafila fino alla squadra under 18 nella quale la scorsa stagione è stato allenato da Nicola Campedelli, neo tecnico della Primavera.

In particolare di Giovannini colpisce il fatto che al suo esordio fra i ’grandi’ non sembra patire particolari timori.

"La sicurezza e la serenità - conferma Campedelli - sono frutto della sua personalità, che poi si vede nelle giocate. Ha un vero talento naturale dal punto di vista tecnico, adesso non è molto alto ma nei contrasti si fa sentire e anche nell’allungo in corsa ha una altra qualità da sfruttare. Per di più i suoi progressi sono notevoli: la scorsa stagione per esempio è migliorato molto nella continuità sia in allenamento che in partita e i risultati si sono visti: ha disputato un campionato molto buono".

Di Giovannini ci si chiede anche quale possa essere il suo ruolo, dal momento che Toscano lo vede particolarmente poliedrico.

"Concordo - riprende Campedelli -. In questa fase vedo che viene impiegato da attaccante puro anche se lui è più abituato a giocare sulla trequarti o da ala. Sa occupare molto bene gli spazi. Confesso che ho ’un debole per lui’ ed è una grande soddisfazione vederlo far parte della prima squadra. Ovviamente questo vale anche tutti gli altri ragazzi che stanno crescendo o sono cresciuti nel nostro vivaio. Toscano lo scorso anno ha mostrato di non esitare a dare spazio ai giovani che lo meritano: il caso dei fratelli Shpendi lo dimostra più di tutti. E’ un ottimo segnale".

Campedelli non ha invece allenato Francesconi, ms in ogni caso vedendolo muoversi in campo, le imperessioni sono positive: "A Bologna non aveva iniziato benessimo, ma alla distanza è migliorato e questo per un ragazzo è importante, è segno di personalità".

L’ avvio dei due ragazzi è stato senza dubbio buono: non è certo questo il tempo delle conclusioni definitive, ma resta in ogni caso il fatto che alcuni segnali non arrivano per caso. Contro l’Entella il gol segnato da Cristian Shpendi è nato da un traversone di Giovannini, che poi contro il Bologna ha messo Bumbu nelle condizioni di provare il tiro da buona posizione e, restnado al Dall’Ara, l’unico tiro bianconero della ripresa è partito dal sinistro di Francesconi.

A loro ora spetta il difficile compito di continuare su questo percorso, perchè in fondo il Cesena nella sua lunga storia ha sempre avuto dal settore giovanile la linfa che lo ha sostenuto.