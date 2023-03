Cesena, che beffa a Gubbio: raggiunto al 96’

Gubbio

1

Cesena

1

GUBBIO (3-5-2): Di Gennaro, Portanova, Redolfi, Bonini, Spina (29’ st Di Stefano), Bontà, Rosaia (14’ st Vitale), Bulevardi (14’ st Toscano), Nicolao (33’ st Semeraro), Vazquez (33’ st Arras), Arena. All.: Braglia. A disp.: Meneghetti, Greco, Dutu, Signorini, Buzzi, Tazzer.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Silvestri, Prestia, Mercadante, Adamo (40’ st Albertini), De Rose (25’ st Francesconi), Brambilla, Calderoni (1’ st Celiento), Bumbu (10’ st Saber) Ferrante, Corazza (25’ st S. Shpendi). All.: Toscano. A disp.: Lewis, Pollini, Ciofi, Bianchi, Chiarello, Udoh, C. Shpendi.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Reti: 30’ pt Bumbu, 51’ st Di Stefano.

Note: espulsi Ferrante al 42’ st, Bontà al 47’ st, Toscano all. Cesena al 52’ st; ammoniti De Rose, Calderoni, Bumbu, Redolfi, Di Stefano; spettatori 900 circa; angoli 4 a 2 per il Cesena; recupero 8’ tutti nella ripresa.

di Daniele Zandoli

Al ’Barbetti’ di Gubbio si è svolto un dramma sportivo a cui è difficile dare una spiegazione. Si trovano di fronte due delle più accreditate protagoniste del girone, costate tanti soldi, guidate da due allenatori dal curriculum dorato, due formazioni in crisi che alla fine meritano un pareggio che non serve a nulla. Gubbio e Cesena sono immerse in una crisi psicofisica gravissima che rischia di costare a entrambe gli obiettivi minimi stagionali perché le inseguitrici stanno accorciando.

Per il Cesena pure il secondo posto è diventato una chimera visto che l’Entella ha battuto la capolista Reggiana ed ora è a +5 sui romagnoli e martedì può persino permettersi di perdere al Manuzzi. Inutile anche recriminare sul pareggio eugubino subito a tempo abbondantemente scaduto, le proteste costano l’espulsione di Toscano che quindi non guiderà la squadra martedì. E dire che ancora una volta il Cesena va in vantaggio (come col Montevarchi) ma non riesce a mantenerlo e neanche si mette in sicurezza col raddoppio perché Mercadante fallisce un’occasione clamorosa. Toscano cambia tanto, schiera Tozzo in porta, Silvestri in difesa, Calderoni a sinistra, Bumbu e Brambilla in mezzo e Ferrante al posto di Shpendi. Solito preponderante tifo romagnolo, contasse quello il Cesena sarebbe in testa da solo.

Parte forte il Gubbio, i suoi brevilinei Arena e Spina spingono veloci, ben tenuti dalla difesa bianconera. Tozzo bene sul colpo di testa di Portanova (14’), De Rose becca la solita ammonizione, il Cesena non entra mai in area e le due punte non ricevono palle giocabili. Da dietro arrivano palle lunghe e alte, sempre prede dei difensori locali. Al 30’, sale in cattedra Adamo, crossa benissimo in mezzo all’area, gli eugubini dormono e Bumbu stoppa di petto e batte Di Gennaro (30’). Primo tiro in porta, gol. Ancora uno scarabocchio di Calderoni e al 35’ Vazquez colpisce la traversa.

Ripresa e Adamo impegna un paio di volte Di Gennaro (66’), dopo 15’ Mercadante ha il colpo da bingo: corner di Brambilla, il terzino è solo in area, di testa schiaccia, la palla rimbalza sopra la traversa. Di lì parte l’incubo bianconero: è espulso Ferrante per fallo di reazione su Portanova (esagerata) e il Cesena rincula, il Gubbio attacca. Al 95’ a tempo scaduto Saber commette fallo ingenuamente sulla trequarti, da qui nasce un corner su cui Di Stefano pareggia di testa. Unico tiro in porta del Gubbio, un minuto oltre il recupero. Assurdo.