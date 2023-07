Cesena chiude la stagione 202223 con "Atleti al tuo fianco", un progetto per le persone con tumore

Ieri si è chiusa la stagione 202223 e il Cesena ha voluto farlo con un sorriso. E’ quello con cui tutti i calciatori e lo staff, nella tradizionale foto che riprende l’intera rosa, hanno deciso di scendere in campo con ’Atleti al tuo fianco’. Si tratta del progetto nato da un’idea di Alberto Tagliapietra, medico chirurgo bresciano, con l’obiettivo di raccontare la vita quotidiana delle persone che lottano contro un tumore maligno. Le mani sotto il sorriso sono il simbolo di questa iniziativa per ricordare che la presenza fisica e la vicinanza emotiva sono la base della terapia in ogni stadio della malattia.

"Siamo profondamente onorati del legame che unisce Atleti al tuo fianco al Cesena e al suo territorio - ha dichiarato Alberto Tagliapietra - Portare la squadra a comprendere che la vita quotidiana, mentre si affronta un tumore, ha bisogno sia di assistenza clinica, affidata ai professionisti, sia di vicinanza fisica ed emotiva, che può essere offerta da ognuno di noi, è stato un passaggio importante. Ho potuto vedere i ragazzi colpiti dalla consapevolezza che maturava in loro, riconoscendo immediatamente quanto sia importante il supporto in ogni situazione della vita e quanto potesse essere utile la loro adesione per rilanciare il messaggio. Società e squadra hanno così offerto attenzione e disponibilità totale per accogliere e divulgare con piena consapevolezza l’importanza di non lasciare da sole le persone e le famiglie coinvolte in un percorso oncologico".