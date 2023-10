Cesena Ciofi ci crede: "Tocca a noi"

A dispetto dei suoi 24 anni, Andrea Ciofi è un vero veterano della maglia bianconera, visto che quella iniziata da poco è la sua settima stagione con la maglia del Cesena. Un vero punto fermo della difesa, ad Arezzo segnando il gol del 2-0 è diventato il dodicesimo marcatore in campionato e ha bissato la rete, segnata sempre di testa, in Coppa contro l’Entella.

Ciofi, ad Arezzo avete vinto una di quelle gare che in passato spesso vi sono costate punti.

"Abbiamo dato un segnale di maturità; l’ Arezzo la stava mettendo sul piano nervoso ma noi l’abbiamo portata a casa".

E’ un segnale importante.

"Non sarà l’ultima volta che ci capita, quando l’avversario capisce che col gioco non riesce a batterci cerca altri modi per metterci in difficoltà. Dobbiamo essere sicuri della nostra forza".

II giovani e chi entra dalla panchina si stanno dimostrando importnati risorse.

"In un campionato lungo e duro come la serie C c’è davvero bisogno di tutti".

Che classifica prevede nel prossimo futuro?

"La stagione è molto lunga. Non dico che Entella e Spal torneranno in corsa per la vetta ma di certo quando andremo a Ferrara o a Chiavari non mi aspetterò partite facili".

Parlando di questa sorprendente Torres, vi siete sentiti con Giacomo Zecca?

"Ci siamo parlati la scorsa settimana: gli ho fatto i complimenti Se vinci sette partite su sette, non lo fai per caso, vuol dire che la squadra ha un’anima. Sono un gruppo forte come d’altra parte lo siamo noi che ne abbiamo vinte sei consecutive".

Il trio Ciofi, Prestia, Silvestri si sta confermando: ormai l’intesa è solida, non avete nemmeno bisogno di guardarvi.

"Abbiamo disputato gli ultimi due mesi dello scorso campionato a grande livello e adesso abbiamo ripreso da lì. Però l’intesa non riguarda solo noi, ci sono anche Piacentini, Coccolo e Pieraccini: siamo tutti e sei affiatati e da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti".

Parlando dei nuovi arrivati, c’è qualcuno che la sta sorprendendo?

"Li conoscevo tutti per averci giocato contro, però Kargbo anche se lo avevo affrontato e marcato mi sta davvero impressionando: ha una velocità tale che è decisamente meglio averlo in squadra pittosto che come avversario...".

La scorsa estate il nome di Andrea Ciofi non è apparso molte volte fra i possibili partenti. C’erano state opportunità concrete?

"Come ho sempre detto,a Cesena sto molto bene. Ho un sogno in testa e sono rimasto qui perché questo è il posto dove voglio realizzarlo".