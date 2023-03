Cesena, con l’Entella la gara perfetta che ha fatto ’arrabbiare’ i tifosi

di Daniele Zandoli

La partita perfetta. Semmai ci sia da qualche parte una classifica delle migliori partite del Cesena, quella di martedì sera vinta sulla Virtus Entella è di sicuro sul podio. Un grande match che ha fatto uscire imbestialiti tanti tifosi dallo stadio. Si, perché quando questa squadra riesce a coniugare testa e gambe non teme nessuno. Altrochè Fiorenzuola, Montevarchi e Gubbio. E semmai ci fosse un’altra classifica a registrare i campionati buttati via da pataca, la presente stagione avrebbe un posto di rilievo. Si, perché se si guardano le statistiche con gol fatti, subiti e punti fatti si vede che il Cesena ha la stessa differenza reti (più 32 fra gol fatti e subiti) della Reggiana, in vantaggio però di sei punti in classifica. Addirittura molto meglio dell’Entella (2 punti in più in classifica) la cui differenza reti è pari a soli 22.

Ecco perché chiunque abbia a cuore il destino del Cavalluccio debba sentirsi molto arrabbiato. Il Cesena ha finora buttato via un campionato nonostante abbia dati e caratteristiche da leader. Intendiamoci, era sbagliato deprimersi dopo il pareggio di Gubbio, così come suonerebbe esagerato esaltarsi dopo il poker rifilato ai liguri, sino a martedì sera considerati i più seri candidati alla vittoria finale dopo aver battuto la Reggiana a domicilio, però alcune considerazioni vanno fatte.

La prima è che la psicologia ha un ruolo fondamentale in tutti gli sport, anche nel calcio. Finalmente il Cesena sembra essersi scrollato di dosso la scimmia che lo deprimeva dalla sconfitta nel derby. Non si rifila un poker di reti alla squadra più in forma del momento se non si è liberi di testa. Con l’Entella il Cesena non ha solo vinto, ha fatto “torello”coi liguri, ha esibito i gioielli di famiglia, tenendo in naftalina chi sinora ha fatto cilecca. Guai a incolpare i singoli, le colpe per questo insoddisfacente terzo posto sono tante e molto distribuite. Ma ben vengano in campo la faccia famelica di Bumbu, l’intelligente interdizione di Brambilla, la ritrovata verve di Stiven Shpendi, la spinta forsennata di Mercadante a sinistra a bilanciare quella di Adamo dall’altra parte.

Finalmente si sono visti due “braccetti” pronti al cross fatto bene e non palloni buttati a casaccio in curva. Bene anche De Rose, tornato gigante perchè ben affiancato, finalmente poco propenso a buttarla in avanti a casaccio, ma pronto a giocarla a terra, in triangolazione. Ne beneficiano gli attaccanti, ben serviti e favoriti nei duelli coi difensori avversari. E dentro entrambi i gemelli, non solo lo splendido Stiven dalla doppietta sempre in canna. Toscano deve dare spazio anche a Cristian, conosce a memoria il fratello con cui ha fatto faville in Primavera dove forse era meglio dell’altro.

Infine la difesa. Basta esperimenti, quei tre (Prestia, Ciofi e Silvestri) devono giocare sempre di qui alla fine, danno affidamento, sono forti fisicamente, di testa, nell’uno contro uno e spingono come ossessi. A ulteriore aumento della sindrome del tifoso della Mare che non ha dormito dopo la partita valga un’altra considerazione: la Reggiana dopo aver vinto al Manuzzi ha conquistato 5 punti contro i 6 del Cesena. E l’Entella dopo aver battuto la Reggiana a domicilio è stata poi umiliata dal Cesena. Quindi? Calma e gesso, mancano ancora 6 partite al termine e chissà quante sorprese arriveranno.