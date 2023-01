"Cesena, con questo tifo devi crederci sempre"

di Roberto Daltri La vittoria conquistata nel derby contro il Rimini ha proiettato il Cesena in seconda posizione della classifica del girone B del campionato di serie C, davanti al Gubbio e sempre all’inseguimento di una Reggiana che sembra capace di non sbagliare mai un colpo e che dista cinque punti. In questa seconda parte della stagione servirà sicuramente un Cesena che dovrà essere molto più concreto in zona gol. Infatti troppo spesso per la gran mole di gioco e delle tante occasioni create, la percentuale di gol segnati non è sicuramente sufficiente e proporzionale. La domanda da farsi è la seguente: ma si può allenare in qualche modo questa capacità realizzativa? Si può diventare più precisi dentro l’area avversaria o è una di quelle qualità innate che un attaccante (o un qualsiasi giocatore) possiede o non possiede?. Domanda da rivolgere a chi di gol se ne intende parecchio e pochi su questo argomento ne sanno di più di Dario Hubner ex attaccante che ha fatto grandi cose a Cesena (cinque stagioni dal 1992 al 1997), Brescia, Mantova , capace di vincere la classifica dei cannonieri in serie A, B e C1 totalizzando 348 gol in tutta la sua carriera, settantaquattro...