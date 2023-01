Cesena, Confalone e il derby entrato nel mito

di Luca Ravaglia Se scrivere la storia fosse facile, nessuno avrebbe voglia di leggerla. La storia la fanno gli eroi, in qualunque contesto. Compreso quello pallonaro. Il 28 marzo 2004 il Cesena di mister Fabrizio Castori stava lottando per prendersi la serie B ed era pronto a ospitare il Rimini in una gara che si annunciava per cuori forti. Con un rammarico. Simone Confalone, uno degli uomini simbolo dei bianconeri, era fuori dai giochi a causa di un infortunio. Oppure no? "Avevo rimediato uno stiramento - eccolo qui Confalone, che nel raccontare quello che fu, rimette l’elmetto dei tempi d’oro -. Lo staff medico mi aveva detto che prima di 17 giorni, di tornare in campo non se ne parlava. Di giorni ne erano passati 12 e in pratica non mi ero mai allenato. Però arrivava il Rimini e io, come tutta la squadra, sapevo quanto valeva quella partita". Quindi cosa fece? "Parlai col mister e gli dissi che volevo esserci ad ogni costo. Era rischioso, lo sapevamo entrambi, ma entrambi sapevamo cosa c’era in palio. Una di quelle situazioni per le quali si aspetta una carriera. Decidemmo che sarei andato in panchina, nella speranza che non servisse il mio ingresso in campo". Alla...