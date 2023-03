Cesena, contro Jesi si può mettere la freccia

Domani, nell’ambito della quinta giornata di ritorno del campionato di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceverà tra le mura amiche del Carisport Jesi (il fischio fischio d’inizio del match è in programme alle 17.30).

Entrambi i sestetti arrivano da una vittoria in un derby: le marchigiane hanno appena messo in archivio il netto 3-0 con Corridonia, mentre le romagnole sono reduci dal combattutissimo successo arpionato al tiebreak con Imola.

In classifica le bianconere, in nona posizione a quota 21 punti, inseguono le avversarie che sono appena uno scalino più in alto: i loro 22 punti a oggi valgono infatti il settimo posto. E’ dunque chiaro che un successo cesenate sarebbe doppiamente importante, anche nell’ottica di mettersi un’altra squadra alle spalle come cuscinetto di protezione dalla zona a rischio.

All’andata le cesenati rimediarono un rapido ko, ora l’obiettivo delle ragazze di coach Lucchi è non solo quello di riscattarsi dalla partita di novembre ma anche quello di proseguire la striscia positiva delle ultime due giornate.

La regista Aurora Di Arcangelo (nella foto a sinistra) analizza il momento: "A Imola siamo state brave a rimanere sempre concentrate, nonostante gli alti e bassi ormai cronici; abbiamo tenuto testa a una squadra ben costruita. Fino alle battute finali è stata un’autentica battaglia a suon di cambi palla, ma alla fine la nostra fame di vittoria ha fatto la differenza". La palleggiatrice umbra, classe 2001, al primo anno a Cesena prosegue: "Ora contro Jesi dobbiamo proseguire la nostra marcia. Mi aspetto un pronto riscatto rispetto all’opaca prestazione dell’andata. Sarà un match tosto e spigoloso in cui dovremo continuare a dimostrare i punti di forza del nostro gioco; siamo capaci di soffrire pur mantenendo la giusta grinta e dovremo sfruttare il fattore campo per acchiappare qualche punto e far divertire il nostro numeroso e sempre caloroso pubblico".

Ecco la classifica del girone D dopo il sedicesimo turno (le prime tre accedono ai plyoff, le ultime tre retrocedono in B2): Vtb Bologna 43; Altino 37; Clai Imola, Mosaico Ravenna 28; Forlì 27; Corridonia 24; Jesi, Trevi 22; Elettromeccanica Angelini Cesena 21; Castelbellino, Campagnola Emilia 19; Volley Modena, San Damaso Modena 8.