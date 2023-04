Cesena, crederci ancora pensando ai playoff

di Gianluca Mariotti

Dipende da dove gira il bicchiere. Mezzo vuoto o, forse, vuoto quasi del tutto: la stagione delle occasioni perse. Se le tre sconfitte interne (Carrarese, Ancona e Reggiana) in fondo possono anche starci durante un cammino di un anno contro squadre oggettivamente forti o competitive, i cinque pareggi al Manuzzi (Torres, Pontedera, Fermana, Montevarchi e Lucchese) sono stati la pietra sulle ambizioni bianconere di poter vincere il campionato e tornare direttamente in serie B. Fedele specchio di una squadra, autogol della gestione portieri a parte – che ha comunque pesato enormemente nell’economia del campionato -, fin troppo costruita su aggressività e corsa e troppo poco sulla qualità. Perché finché le gambe girano ed hanno girato a mille questa squadra ha saputo dominare le gare sul ritmo, per determinazione e fame ‘azzannando’ gli avversari e non lasciando ossigeno, ma quando questa caratteristica è venuta meno sono emerse le lacune tecniche.

Il fatto poi di avere trovato un undici titolare di tutto rispetto, con un fedelissimo come Saber però incerottatissimo da febbraio in avanti ed una panchina da tanti big conclamati dal rendimento altalenante (chi più chi meno tra Calderoni, Bianchi, Chiarello, Ferrante ed Udoh hanno deluso notevolmente le aspettative), ha finito per pesare ancora di più quando serviva un rabbocco di benzina e giocate decisive. Peccato perché con tre difensori così forti come Ciofi, Prestia e Silvestri, che spesso non hanno fatto neppure tirare gli avversari in porta, una rivelazione ‘lampo’ – intesa come velocità – quale Adamo, un leader come De Rose, l’esplosione del 2003 più forte forse ora in Italia, come Stiven Shpendi, e la costanza al gol di Corazza, il primo posto in campionato era decisamente alla portata.

Tuttavia, dipende sempre da dove gira il bicchiere. Mezzo pieno, questa volta: proprio perché il Cesena è una squadra molto fisica, votata al ritmo, ritrovare il picco di forma durante i playoff potrebbe essere molto interessante. La cartolina stagionale, inoltre, lo dimostra: questa è squadra più da partita singola che da lungo cammino. Il playoff è una competizione da un mese, un mini-torneo, la condizione peserà ancora di più rispetto al campionato regolare. Inoltre, rispetto a un anno fa dove il Cesena arrivava sempre da terzo, ma onestamente dopo un girone di ritorno sgonfio ed una squadra scarica nella testa in vista della preannunciata rivoluzione estiva, ora le ambizioni sono diverse.

Paradossalmente, la formazione di Toscano sa già di essere la miglior terza tra i gironi – è vero la matematica ancora non condanna né per primo né per il secondo posto, ma oggettivamente è dura – e da ora in avanti potrà già iniziare a preparare gli spareggi con più cura, aspetto che ad oggi può vantare solo il Crotone. Soprattutto non avrà il ‘tarlo’ di chi tra Reggiana (in particolare) o Entella perderà il campionato. Ferita che poi sarà dura rimarginare in tempo per essere veramente competitivi ai playoff.