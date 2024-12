Cesena-Cremonese, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri

Cesena, 26 dicembre 2024 – Seconda sconfitta consecutiva per il Cesena dopo quella di Castellammare di Stabia, al “Manuzzi” a passare è la Cremonese che vince grazie a un gol di Vandeputte nella ripresa.

La prima mezz'ora è della Cremonese anche se è il Cesena a farsi subito pericoloso con un tiro di Antonucci da posizione defilata che Fulignati neutralizza. La squadra di Stroppa pressa alto e costringe i romagnoli nella propria metà campo e al quarto d’ora Vazquez prende la traversa su azione d’angolo con Klinsmann battuto. Tanto gioco ma poche conclusioni dei grigiorossi e così è ancora Antonucci, su azione di contropiede innescato da Berti, a sfiorare la marcatura per il Cesena.

La ripresa si apre con i bianconeri subito pericolosi, fuga di Kargbo palla per Celià che invece di tirare tenta un improbabile passaggio per Antonucci che finisce nel nulla. Al 14’ la Cremonese passa, Vazquez punta l’area e serve il nuovo entrato Vandeputte che dal limite in diagonale non lascia spazio a Klinsmann. La reazione dei padroni di casa affidata ad un tiro di Berti fuori di poco poi è Nasti, subentrato a Milanese a fallire il raddoppio da posizione ravvicinata. L’ultimo brivido un colpo di testa di Van Hooijdonk di poco fuori a due minuti dal termine.

Il tabellino

CESENA – CREMONESE 0 -1 (0-0)

CESENA (3-5-2) Klinsmann; Curto, Prestia (29’ st Ciofi), Mangraviti; Adamo ,Calò, Francesconi(21’ st Tavsan), Berti , Celia; Antonucci (44’ st Van Hoojidonk), Kargbo. (A disposizione: Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Mendicino, Saber, Donnarumma, Chiarello). All. M. Mignani.

CREMONESE (3-5-2) Fulignati; Antov, Ceccherini (40’st Lochoshvili), Bianchetti ; Barbieri, Pickel, Castagnetti (40’ st Majer), Milanese (13’ st Nasti) Zanimacchia; Vazquez (23’ st Johnsen), Bonazzoli (13’ st Vandeputte). (a disposizione: Saro, Jungdal,Quagliata, De Luca , Buonaiuto, Sernicola.) All. G. Stroppa.

Arbitro: D.Ghersini. Assistenti: N. Cipriani, D. Arace. Quarto ufficiale: L. Maccarini. Var: F. Meraviglia, R. Di Vuolo.

Gol: 14’ st. Vandeputte

Angoli: 4 -5

Recupero: 2’

Ammoniti: Francesconi , Castagnetti, Antov, Barbieri, Vandeputte

Spettatori: 11.088