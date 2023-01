"Cesena, cuore e testa per far felici i tifosi"

di Daniele Zandoli

Torna il calcio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi dopo la sosta natalizia e lo fa alla grande, col derby più sentito rimasto alla curva Mare, quello col Rimini. Oggi sarà battaglia perché in ballo ci sono motivi di classifica oltre a campanilismo, dispetti sportivi e sfottò. Niente più saraghina e uova marce come succedeva decenni fa, ma restano motivazioni importanti se è vero che oggi si batte il record stagionale di affluenza allo stadio (oltre 12mila presenze) perché nessuno vuole mancare, soprattutto fra i riminesi che si ritrovano in gran numero solo quando devono incontrare il Cesena. All’andata vinsero i bianconeri con l’invenzione di tacco di Corazza.

Comanderanno cuore e testa, li pretende Mimmo Toscano. "Servono entrambi, idee chiare e tanta concentrazione. Questo derby è importante per noi e per la nostra gente, sappiamo quanto ci tengano i nostri tifosi a battere il Rimini. All’andata ci siamo riusciti, dobbiamo farcela anche oggi. In questi match i valori si azzerano e chi ci arriva meglio di testa, di cuore e di gambe ha grandi vantaggi".

Il tecnico calabrese non ama le soste, interrompono il lavoro e questo non gli va a genio. "Ma ho visto i ragazzi sul pezzo, come se non ci fosse stata la sosta". Stop previsto per lo squalificato Saber, imprevisto per Albertini, influenzato e Udoh acciaccato. Gli altri tutti a posto. "Con i ragazzi abbiamo analizzato questa prima parte del campionato, è un gruppo maturo, sa fare autocritica. Siamo stati la squadra che ha creato di più e realizzato di meno in rapporto alle occasioni. In difesa abbiamo lasciato agli avversari poche occasioni, però trasformate in percentuale altissima. Dovremo cambiare registro, non solo sbagliando di meno in attacco e in difesa. E’ una questione di concentrazione e di attenzione su cui lavoreremo tanto. Se abbiamo terminato l’anno con qualche rimpianto, sarà importante non averne più a fine campionato". In effetti la Reggiana non ha mostrato sinora qualità superiori al Cesena, ma non prende mai gol e davanti è spietata. "La determinazione e la forza mentale alla fine portano quei tre o quattro punti che oggi sarebbero serviti. A Fermo o a Lucca anche in giornata negativa una squadra tosta riesce a non perdere. La partita di Carrara è la foto perfetta di questo girone, abbiamo lasciato punti che avrebbero fatto comodo. Però quello è il passato, ora guardiamo avanti cercando di evitare certi errori".

Analisi spietata, nel chiuso dello spogliatoio il tecnico ha guardato negli occhi i suoi ed ha fatto capire che senza cinismo non si va da nessuna parte e che si deve cambiare registro. Discorso mercato: sarà un disturbo per tutto il mese, alcune hanno già acquistato rinforzi, il Cesena non l’ha ancora fatto. "Questo mese abbiamo match importanti e nessuno può permettersi di farsi condizionare dal mercato. Se Reggiana ed Entella hanno già comprato è segno che ne avevano l’esigenza". E il Rimini? Squadre diverse rispetto all’andata. "Un altro mondo, noi da allora siamo cresciuti tanto, siamo stati anche primi. Ci aspetta una partita difficile, vogliamo dare ai nostri tifosi una grande soddisfazione".