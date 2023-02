"Cesena, dal mercato usciamo rafforzati"

di Roberto Daltri Il mese di gennaio è ormai alle spalle ed è quasi un peccato perché per il Cesena è stato particolarmente prolifico sul campo visto che i bianconeri hanno raccolto 13 punti sui 15 disponibili (quattro vittorie ed un solo pareggio in casa contro la Fermana). Gennaio però è stato anche il mese del mercato invernale, con tutte le voci, le ipotesi che spesso tendono ad avverarsi per poi sfumare nel giro di poche ore. Stefano Stefanelli, d.s. del Cavalluccio è stato l’uomo che ha diretto le operazioni dalla stanza dei bottoni bianconera. Direttore Stefanelli, adesso che la frenesia delle ultime ore di mercato è passata possiamo tirare le somme. C’è stato un affare o più di uno che non avete potuto chiudere magari per gli intoppi dell’ultimo minuto? "No, di affari che non abbiamo potuto chiudere non si può parlare. C’erano delle situazioni che stavamo monitorando per vedere gli eventuali sviluppi e capire se si potevano presentare delle occasioni, ma poi per arrivare alla conclusione si devono incastrare tre volontà, quella del Cesena, quella dell’altra società e quella del calciatore in questione e devo ammettere che in nessuna delle situazioni che tenevamo d’occhio si è realizzato questo incastro....