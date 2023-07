Cesena, Donnarumma conquista "Meglio il Cavalluccio della serie B"

di Daniele Zandoli

Buona la prima. Daniele Donnarumma ha un cognome di peso ma nessuna parentela col più famoso Gigio (che fa il portiere e gioca al Paris Saint Germain) ed è un personaggio giusto per piacere al popolo bianconero. La prima impressione non può che essere positiva. Daniele è umile, modesto, colto al punto giusto perché è laureando in giurisprudenza, amante della famiglia che è il suo hobby con la moglie Zaira e i due figli. Insomma, un ragazzo serio, con la testa sulle spalle, di quelli che fanno gruppo e che paiono quasi incapaci di creare problemi o difficoltà a mister o compagni.

"Lo inseguivo da anni – confessa il direttore dell’area sportiva Fabio Artico durante la presentazione nella pancia del Manuzzi – e mi è sempre scappato, mentre quest’anno non mi sono lasciato sfuggire l’occasione. A sinistra eravamo corti, con lui ci siamo sicuramente riequilibrati. Negli ultimi tre anni Daniele è stato protagonista in serie B nel Cittadella, sarà il quarto o il quinto a centrocampo e devo dire che il suo modo di giocare mi piace parecchio".

Ha 31 anni, quindi è sufficientemente esperto e nelle condizioni di chiudere qui la carriera con alcune stagioni di livello. L’importante è che restino inalterati gli stimoli per il cambio di categoria. "Tranquilli – conferma Donnarumma - so bene cosa significa scendere di categoria, mi è già capitato in carriera. Anzi direi che crescono le motivazioni per dimostrare di valere e tentare il rilancio. A valutare quanto valgo sarà il campo, ma giocare nel Cesena è già uno stimolo sufficiente. Mi erano arrivate anche offerte da squadre di serie B, potevo aspettare e probabilmente qualcosa sarebbe arrivato, ma quando è arrivata la telefonata del direttore non ci ho davvero pensato un secondo ed ho accettato subito. La piazza molto importante e la voglia di risalire hanno giocato a favore del mio arrivo a Cesena".

Nel Cittadella ha giocato quarto di difesa, quindi con compiti prettamente difensivi seppur orientati a spingere. Un po’ il compito di Mercadante durante la stagione scorsa. Mimmo Toscano invece lo vuole più avanti, a centrocampo. "Per me non fa differenza – continua Donnarumma - anche se mi sento portato ad offendere e ad attaccare più che a difendere. Mi piace l’accelerazione e fare il cross per chi sta in mezzo. Conoscevo mister Toscano per avergli giocato contro, per ora però non c’è stato tempo per scambiare quattro chiacchiere con lui. Il discorso di inizio stagione l’ha fatto il direttore ed è stato davvero molto chiaro sugli obiettivi stagionali".

Donnarumma conosce diversi compagni di viaggio, tra gli altri soprattutto Mercadante con cui costituiva l’ossatura di sinistra nel Monopoli. "Ho giocato anche con Silvestri al Messina, da avversario ho incontrato Prestia. In generale sono stato molto ben impressionato dal gruppo che mi ha messo subito a mio agio. E’ un ambiente compatto, sano, mi è adatto".

Certo è che, con tutto il rispetto, giocare a Cittadella e giocare a Cesena sarà un po’ diverso, a prescindere dalla categoria.

"Altra atmosfera, qui i 15mila spettatori sono la norma, a Cittadella i tifosi si contano in centinaia. C’è differenza di pressione, però sarà uno stimolo ulteriore per fare bene. Non ho mai incontrato il Cesena e non ho neanche mai giocato in questo stadio. Quindi non vedo le ore di cominciare per sentire l’entusiasmo della Curva Mare che mi hanno detto essere particolarmente calorosa e speciale".

Un primo acquisto, quello del giocatore campano, che almeno a prima vista sembra azzeccato. E partire così rappresenta un bel viatico all’inizio di una stagione che si preannuncia particolarmente dura.