Cesena, dopo il tris ora bisogna fare poker

di Daniele Zandoli

Superato Il bastione sardo ora testa e cuore a quello toscano, la Lucchese, nel secondo match interno consecutivo. Dato che il Cesena non può fare calcoli ma deve vincerle tutte, è inutile impostare cervellotiche tabelle di qui alla fine della stagione regolare, consapevoli che ci aspetta un finale di campionato splendido perché le prime tre squadre sembrano decise a giocarsela fino all’ultimo minuto. Per chi ama questo sport è il massimo, a prescindere da come finirà. Inutile anche recriminare sui punti persi per strada. Tutti ne hanno persi, a cominciare dalla capolista Reggiana coi suoi rigori sbagliati a Pontedera e a Rimini, li avesse segnati entrambi a quest’ora starebbe probabilmente già pensando alla prossima stagione cadetta. Ma così non è stato, a riprova di un campionato equilibrato e irto di trabocchetti per chiunque.

Strana la vita, sabato ci è toccato tifare Rimini e gioire perché a dieci minuti dal termine i biancorossi erano in doppio vantaggio. Alzi la mano chi ci sperava alla vigilia, anzi c’era chi paventava un gioioso via libera di Santini e compagnia, pur di sgambettare i sogni dei cugini bianconeri. Invece ha vinto la serietà e la professionalità della squadra di Gaburro.

Ma oltre ai tre punti cosa ha portato la vittoria sull’Olbia? Conferme e novità. Si conferma la robusta forza di una difesa molto affidabile. Unico tiro in porta dei sardi a tempo praticamente scaduto su punizione di Ragatzu. D’accordo, col piccolo attaccante in ombra la forza penetrativa sarda è parsa obiettivamente scarsa, resta il fatto che i tre dietro sono indiavolati. Sabato purtroppo mancherà Silvestri e non sarà assenza da poco. Si conferma anche la necessità di creare tanto per raccogliere il giusto. Abbiamo contato quattro occasioni limpide da gol prima dello splendido gol di Chiarello, un lusso che non può permettersi chi punta in alto.

Un’altra conferma è l’idiosincrasia degli arbitri a concedere rigori al Cesena. Il fallo su Saber è clamoroso, è rigore netto. Fallo sul portiere di Udoh? Il ragazzo si è fatto piccolo piccolo sull’uscita di Sposito, non lo tocca e certamente non commette fallo. Nell’arco di un campionato avere rigori a favore (poi sono da realizzare, Reggiana docet) può contribuire a cambiare i destini di partite bloccate come era quella con l’Olbia di domenica, un match in cui si è sentita spaventosamente l’assenza di Stiven e delle sue scorribande sullo stretto.

Mimmo Toscano può rallegrarsi per una serie di motivi. Vincere aiuta a vincere e questa è la terza vittoria consecutiva; la squadra cresce e chi entra non fa rimpiangere chi esce. Stavolta i cambi hanno cambiato gli equilibri e finalmente Chiarello ha dimostrato di che pasta è fatto. E con lui Calderoni con cui spesso non siamo stati teneri. Per i prossimi durissimi scontri (Lucchese e Vis Pesaro al Manuzzi, San Donato Tavarnelle e Alessandria in trasferta) servirebbe anche il miglior Ferrante, ma qui temiamo di dover attendere invano, sperando di essere smentiti.