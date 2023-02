Cesena, è l’ora del riscatto

È in arrivo un altro match fondamentale in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani riceverà tra le mura amiche del Carisport la penultima della classe, Volley Modena (ore 17.30). Le cesenati, che occupano la decima posizione in classifica (a +3 dalla zona rossa), arrivano dalla sconfitta sul campo di Bologna. Anche le modenesi sono reduci da una sconfitta, rimediata contro Corridonia. All’andata, dopo oltre due ore di gioco, Benazzi e compagne conquistarono la vittoria al tiebreak.

Dallo spogliatoio la prima a prendere la parola è Amelia Pasini: "Sapevamo che a Bologna sarebbe stata una gara tutt’altro che facile; non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco con continuità e abbiamo dato il via libera ai loro attaccanti per prendersi la vittoria".

La baby opposto classe 2008, che finora è stata impiegata in più occasioni come valido doppio cambio senza far trapelare la sua giovane età, sa che anche con Modena sarà un banco di prova non scontato: "Non dobbiamo lasciarci influenzare dalla classifica: anche se Modena viaggia nelle retrovie, non molla mai e dovremo lottare punto su punto".

Pressoché analogo il giudizio di Francesca Parise, la schiacciatrice 2001 di Sanremo che si è guadagnata il posto da titolare a suon di giocate esplosive: "Contro Modena dovremo mettere in campo un approccio combattivo, mantenendo la giusta concentrazione e lucidità per centrare il nostro obiettivo, ovvero portare a casa il bottino pieno. Sono sicura che in questo ci aiuterà il nostro numeroso e caloroso pubblico".

La classifica del girone D dopo il quindicesimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, le ultime tre retrocederanno direttamente in B2): VTB Bologna 37; Altino 34; Mosaico Ravenna 25; Clai Imola, Forlì, Corridonia 24; Trevi 22; Jesi 19; Campagnola Emilia, Elettromeccanica Angelini Cesena 16; Castelbellino 13; Volley Modena, San Damaso Modena 8.