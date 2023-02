"Cesena, è ora di fare la storia Per i tuoi tifosi"

di Luca Ravaglia Assessore allo sport Christian Castorri, ha impegni per lunedì sera? "Non è questione del ruolo istituzionale, ma del tifoso. Cesena-Reggiana bisogna vederla da vivo, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Stesso copione di sempre: andrò con la mia famiglia". Una gara di fine febbraio può essere decisiva? "Eccome. Serve vincere, per forza. Perché va bene tutto, vanno bene il secondo posto e i playoff, ma adesso che siamo qui, a meno quattro dalla vetta, abbiamo l’occasione di fare uno sgambetto a chi ci precede che può davvero rivoluzionare l’esito della stagione". Dunque punta alla promozione diretta. "Non potrebbe che essere così. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo giocarcela. Se vincono loro vanno a più 7 e diventa durissima, ma se vinciamo noi… Per ridimensionare gli obiettivi c’è sempre tempo. Quando hai la possibilità di puntare al massimo, devi farlo". Cesena e la serie C. "E’ chiaro che non fa per noi. Lo dimostra ogni aspetto: dalle strutture all’ambiente, coi tifosi in prima fila". Parliamo di loro. "Stanno dimostrando grandissimo attaccamento, ma non posso cavarmela con questo. E dunque torno sul punto. Se vieni a Cesena, sai che ambiente trovi, che storia ha questo club e che passione ha questo territorio. Se...