"Cesena e Reggiana, meritate la promozione"

di Daniele Zandoli Grande derby lunedì sera, si gioca per il destino futuro di Cesena e Reggiana. Pienone allo stadio che sarà ancora più zeppo rispetto all’altro derby, quello col Rimini, anche perché stavolta è in palio ben più del campanilismo. Meriterebbe di vederlo e di essere osannato da entrambe le tifoserie un vecchio signore che abita a Cesena, vicino allo stadio e che fu grande protagonista di fette importanti della storia dei due sodalizi. Pippo Marchioro è un milanese trapiantato in Romagna, lucido nonostante le 87 primavere, anche se i ricordi un briciolo si appannano quando si tratta di qualche decennio fa. Lui portò la Reggiana dalla serie C alla massima serie e poi la salvò, sbancando San Siro. Il top però lo raggiunse a Cesena. Condusse una piccola squadra di una città non ancora capoluogo di provincia, in Europa, guidando campioni come Cera, Frustalupi e Ceccarelli, addirittura alla qualificazione in Coppa Uefa, dopo averla portata al sesto posto in serie A. Qualcosa di paragonabile al Leicester che vince la Premier. Marchioro, quanti ricordi "Bei tempi, quelli di un calcio eroico, in cui i valori erano importanti. E’ vero, c’erano tanti meno soldi ma c’era la voglia matta di riuscire fare...