Cesena, ecco come si abbassa la saracinesca De Giorgi: "Prima di tutto serve l’empatia"

di Roberto Daltri

Il preparatore dei portieri di solito è una di quelle figure che non arrivano sotto le luci della ribalta e poi lavorano dietro le quinte, come si direbbe in teatro.

Eppure sappiamo bene come la scorsa stagione Flavoni prima e Scalabrelli dopo siano loro malgrado diventati dei protagonisti di primo piano. Adesso però la volontà della società (come di Antonello De Giorgi) è quella di tornare a dare a questa figura la grande importanza che ha, senza però suscitare clamori.

De Giorgi, il nuovo preparatore dei portieri bianconero, vanta una lunga esperienza con tanti allenatori da Francesco Modesto ad Alberto Gilardino, solo per nominarne due che per motivi diversi a Cesena sono ben conosciuti.

De Giorgi, come è arrivato il contatto col Cesena?

"Attraverso Fabio Artico col quale ci conosciamo da quando lui era ancora calciatore prima alla Pro Vercelli e successivamente alla Pro Patria. Mi ha contattato lui per venire a Cesena e io ho accettato volentieri: qui c’è tutto quello che serve, dalle strutture, ai campi. A questi livelli non è per niente scontato".

Parliamo di Matteo Pisseri: quali sono le sue caratteristiche?

" Conosco Matteo da circa quattro anni, l’ho seguito parecchio, lui è stato molto importante per la promozione dell’Alessandria in serie B e ha fatto parte della squadra che è retrocessa la stagione dopo. Poi è arrivato alla Triestina dove ha avuto qualche problema con Mastrantonio, giovane portiere che arrivava dalla Roma. Mi sono stupito di trovarlo in quella realtà: per me vale di più. La prima volta che lo incontrai, lui era alla Pistoiese a fine gara gli dissi che a mio avviso meritava altri livelli".

Come lo valuta dal punto di vista tecnico?

"E’ bravo fra i pali, poi qualche difetto lo ha anche lui ma non voglio parlarne qui".

Ad Acquapartita si è allenato con voi Giulio Veliaj, la sua impressione è che potrebbe ritagliarsi uno spazio nella rosa del Cesena?

" Per adesso posso dire che per l’applicazione, la volontà e l’umiltà che ci sta mettendo si sta facendo apprezzare da tutti; poi bisognerà vedere cosa farà vedere in campo, ad esempio con la Primavera. Se tornerà con loro quello conterà prima di tutto".

Un suo collega sostiene che il portiere per dare il massimo deve sempre sentirsi in competizione, non troppo sicuro del posto, condivide questa opinione?

"Trovo che ci sia del giusto, però oltre a chi rende al massimo se messo in competizione, c’è anche chi invece ha bisogno di qualche certezza per dare il meglio; io alleno tutti senza pensare a chi è il primo o il secondo, ma solo chiedendo di dare tutto quello che possono".

In che modo e attraverso quali sistemi il preparatore dei portieri riesce a migliorare chi che allena?

"Per me prima di tutto si tratta di creare la giusta empatia, non solo coi ragazzi, ma anche con la società e con l’allenatore. Cerco di dare ai portieri tutto quello che posso, ma le decisioni le prende la società e le scelte tecniche spettano all’allenatore".