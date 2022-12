Cesena, ecco dove si respira aria americana

di Luca Ravaglia

La sera dell’inaugurazione del Cesena Store, John Aiello passeggiava vorticosamente sui ciottoli di piazza Amendola, cuffie wireless nelle orecchie e fitta conversazione - in inglese - con chi stava dall’altra parte dell’apparecchio. E magari anche dell’oceano.

Poi, dalla romagnolissima Cesena, qualcuno lo avvicina e gli fa notare un babbo e un figlio che si dirigono insieme verso la vetrina appena illuminata, puntando decisi a due magliette bianconere da indossare insieme la prossima volta allo stadio.

Il sorriso di Aiello si allarga e lui si emoziona. "Queste cose - dice di getto - mi fanno battere il cuore".

Qui sta gran parte del modello di sport che da un anno è sbarcato intorno all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Tanto per essere chiari, gli Stati Uniti hanno fascino da vendere, fabbricano sogni come probabilmente in nessun altro luogo sanno fare, ma non sono un paradiso, soprattutto se si vuole parlare di violenza. Nelle strade e altrove, ma di certo non all’interno di un impianto sportivo. Volendo citare la città dei due co-presidenti, te lo scordi di vedere un motorino che viene buttato dagli spalti del Madison Square Garden.

La partita è una festa che ci si gode in famiglia o tra amici, con uno spirito che per fortuna sta progressivamente facendosi largo anche alle nostre latitudini. Con una dovuta precisazione: la riflessione non è contro il tifo organizzato, che in Italia è l’anima del calcio e merita di continuare ad esserlo. Anche perché - serve aggiungerlo - pure negli stadi americani non vanno educande, ma appassionati che hanno tutte le intenzioni di dare una significativa mano alla loro squadra. La riflessione, se mai, è contro la violenza, che in ogni contesto è sempre un problema. Tanto più in un luogo dove si va per lasciarli fuori, i problemi.

Dunque quello che sta accadendo a Cesena mostra come si possa perseguire una ’contaminazione’ virtuosa di mentalità

Gli esempi sono tanti, a partire dal progetto del convitto nato per ospitare giovani calciatori aiutandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal terreno di gioco. Negli Usa ci sono i campus, dove i ragazzi studiano e praticano uno, due o anche tre sport contemporaneamente. La competizione è alta perché altissima è la posta in palio: in Italia se non giochi in serie A, puoi comunque ripiegare verso la B, o la C; negli Usa no: o entri nelle leghe professionistiche o cambia tutto. Per questo è cruciale tenersi aperte quante più strade possibili e di certo non voltare le spalle allo studio.

Un aspetto collegato riguarda le strutture a disposizione del club. In America il tema non si pone: sono private. Non è una questione ideologica, ma di ottimizzazione della gestione della squadra, degli atleti e di tutto ciò che ruota loro attorno. Per questo Lewis e Aiello stanno lavorando per realizzare un centro sportivo del Cesena con tanto di ristorante, spazi medici e palestre: se qualcosa non va, la cambi, se c’è un problema, lo risolvi. E qui eccoci alla burocrazia Made in Italy, con la quale anche i co-presidenti dovranno per forza di cose familiarizzare.

Ovviamente il discorso vale pure per lo stadio, che può essere pensato per restare aperto ben oltre l’orario della partita, volendo ospitando anche eventi di tutt’altro genere rispetto a quelli pallonari. Cesena lo ha già più volte dimostrato con eventi o concerti.

Ok, in Italia non si accendono barbecue nei parcheggi, ma si possono realizzare aree ristoro, negozi e spazi multifunzionali, da utilizzare magari raccontando la storia del calcio di casa nostra attraverso il museo, che non è una bacheca di chincaglierie, ma un modo per radicare e diffondere la passione per la storia e i miti di un club. Lewis e Aiello ci hanno creduto fin da subito, molto più di tutti i loro predecessori. Se sei la Juve è più facile? Magarì sì, ma non necessariamente. Perché le storie di chi butta l’anima in campo sono sempre belle da raccontare - e da ascoltare. Ogni sogno merita di essere cullato e ogni impresa merita di essere tramandata. Succede già. E’ un’idea americana o italiana? Nessuna delle due. E’ il bello della vita.