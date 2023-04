Cesena, ecco i ’Magnifici 4’ ex Alessandria

di Roberto Daltri

Quella di domenica prossima per i tifosi del Cesena poteva essere una domenica da dedicare ad una interessante e piacevole gita in Piemonte per visitare la bella città di Alessandria, la cattedrale, il ponte Meier, gustare i famosi vini bianchi magari accompagnati dagli imperdibili biscotti Krumiri e invece no. Niente gita e niente prelibatezze gastronomiche e culturali. Perché domenica per i tifosi del Cavalluccio ci saranno da vivere ancora novanta minuti di tensione. Potenza dei campionati che prevedono i playoff e i playout: all’ ultima giornata capita spesso che ci siano ancora parecchi verdetti da emettere e così il Cesena cerca di mettere in cassaforte il suo secondo posto, mentre l’ Alessandria si gioca le residue speranze di salvarsi senza passare attraverso i playout. Non sarà quindi una domenica tranquilla, una rimpatriata nemmeno per i numerosi ex che l’estate scorsa dal Piemonte sono arrivati a Cesena, in Romagna.

Perfettamente divisi fra luci ed ombre proviamo allora a vedere quale è stato il cammino dei quattro ex Alessandria che oggi indossano la casacca del Cavalluccio. Quello con la militanza più lunga è Giuseppe Prestia, quattro le sue stagioni coi grigiorossi, ma questo non gli ha impedito all’andata di sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa (uno dei tre gol segnati da Prestia in ventisei presenze firmate dal baluardo della difesa bianconera). Per domenica però non è ancora certa la sua partecipazione visto che sta recuperando dall’ infortunio subito al gluteo anche tenendo conto del fatto che Silvestri al centro della difesa sta fornendo ottime prove. Prestia ha ricominciato ad allenarsi ma prudenza vuole che molto difficilmente scenderà in campo domenica nella sua ex casa.

L’altro ex che si è messo molto in luce a Cesena è Simone Corazza autore di ben 18 reti e secondo miglior cannoniere del girone B, una realizzata all’andata contro la sua ex squadra. Corazza domenica potrebbe anche raggiungere un prestigioso obiettivo personale dato che in testa alla classifica marcatori in questo momento si trova Daniele Ragatzu con appena un gol in più. Per Corazza sono 29 le presenze in campionato e nove delle sue diciotto marcature sono risultate decisive agli esiti del risultato finale. Per lui due anni di militanza nella squadra che il Cavalluccio affronterà nell’ultima gara di stagione regolare.

Gli altri due ex Alessandria sono Nicolò Bianchi (un anno non certo indimenticabile in Piemonte) e Riccardo Chiarello (autore di quattro stagioni a dir poco soddisfacenti) che, almeno fino a questo momento, non sono riusciti a fornire un rendimento all’altezza delle aspettative, e anche delle loro effettive qualità. Chiarello che in questo campionato ha segnato due reti, (molto pesante quella contro l’Olbia), la scorsa estate era arrivato con il preciso obiettivo di diventare il rifinitore principale della manovra bianconera. Poi in quel ruolo si sono alternati in molti: principalmente Saber, per un certo periodo anche Nicolò Bianchi e nelle ultime giornate Jonathan Bumbu che per forza fisica, senso del gol e dinamicità sembra in grado di diventare davvero decisivo in quella posizione. Riccardo Chiarello come ammesso da lui stesso nel dopo Cesena-Olbia ha morso il freno e sofferto come ogni calciatore che finisce in panchina, ma non ha mai alzato la voce, ma anzi ha sempre cercato di farsi trovare pronto al momento della chinamata di Toscano. Che alla fine è arrivata. Adesso, con i playoff certi, Chiarello può diventare una risorsa in più per il Cesena sui campi asciutti con la sua velocità e la sua capacità di inserirsi negli spazi.

Diverso il discorso per Bianchi. Appena arrivato a Cesena ha ricevuto da Domenico Toscano, che lo conosce benissimo, la fascia da capitano: Nicolò Bianchi insomma doveva essere il perno attorno al quale girava la manovra del Cesena. Invece il centrocampista nato a Como ha trovato molte difficoltà in questa stagione. Partito come mezzala non è riuscito ad imporsi in quel ruolo, allora Toscano lo ha provato dietro agli attaccanti, ma in quel ruolo decisamente Bianchi non si trova a suo agio. Anche lui si spera possa cambiare passo e rendimento nei playoff. Bianchi anche non brillando particolarmente ha accumulato 30 presenze senza nessuna rete all’attivo. Migliorare si può, anzi si deve.