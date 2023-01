Cesena, ecco il conto da pagare alla violenza

di Annamaria Senni

Una notifica da bollino rosso che già si aspettavano. I tre tifosi del Cesena che domenica scorsa sono stati sorpresi dalla polizia a dare in escandescenza poche ore prima del derby Cesena-Rimini, hanno ricevuto il provvedimento del daspo, l’allontamento dallo stadio. A questo provvedimento, disposto dalla Questura di Forlì, si va ad aggiungere la denuncia per rissa per aver partecipato ai tafferugli a Ponte Pietra.

A pochi giorni dalla partita che ha visto il Cesena vincere in campo al Manuzzi 1-0 contro il Rimini, si va delineando la sorte di chi, nascondendosi dietro al mito della squadra del cuore, conduce una propria battaglia che col gioco non ha niente a che fare. Sono otto in tutto gli ultras denunciati dalla Digos alla procura di Forlì.

Ai tre cesenati, si aggiungono i cinque riminesi, anch’essi colpiti dalle stesse sanzioni. Le persone denunciate erano già state tutte colpite da precedenti specifici per rissa a margine di partite di calcio. I video e le immagini, provenienti sia dalle telecamere stradali che dal web, sono ancora al vaglio degli inquirenti e il numero di persone denunciate potrebbe essere destinato a salire. A dare in escandescenza, poche ore prima del fischio di inizio, sono stati un centinaio di tifosi. Si sono incontrati alle porte di Cesena alle 12.15. Pochi chilometri lontano dal campo di gioco. Decine di altri tifosi si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti alla vista dei poliziotti, intervenuti tempestivamente per scongiurare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alcuni sono scappati anche a bordo delle proprie auto e sono stati poi fermati al casello dell’A14 e denunciati. Durante la rissa violenta sono volati bastoni di ferro, bottigliate e fumogeni.

Gli ospedali della zona non hanno registrato ingressi di feriti con lesioni compatibili con rissa, ma non è escluso che vi siano stati feriti che hanno evitato di recarsi in ospedale per non incorrere in sanzioni. Una rivalità, quella tra i tifosi del Cesena e del Rimini nota a tutti ormai da tempo, e ora temuta anche fuori sede.

Come ampiamente atteso intanto e come diretta conseguezna dei fatti della scorsa domenica, ieri è arrivata l’ufficialità: in vista della gara Torres-Cesena, valida per la 22esima giornata del Campionato di serie C e in programma domani, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena. La decisione è stata assunta dal prefetto di Sassari che ha disposto l’annullamento con rimborso dei tagliandi eventualmente già emessi.