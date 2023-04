Cesena ed Entella, la doppia sfida si gioca ad Alessandria e a Siena

di Andrea Baraghini

QUI ALESSANDRIA - Dopo quella di Siena, l’altra gara che deciderà le sorti del finale di stagione del Cesena si gioca ad Alessandria. I bianconeri sono del tutto padroni del proprio destino (e non è poco) e non dipendono teoricamente da nessuno nel senso che se vinceranno ogni discorso sul secondo posto sarà deciso ed il Cavalluccio potrà migliorare il terza posto ottenuto la scorsa stagione.

Di fronte ai ragazzi di mister Toscano ci sarà una formazione piemontese che ha ancora diverse situazioni in ballo nella sua stagione. Ormai definitivamente abbandonata la speranza di salvezza diretta, i ’Grigi’, quintultimi a 38 punti, oltre a battere il Cesena (non facilissimo) infatti dovrebbero sperare nella sconfitta casalinga della Torres (40) contro una Fermana già appagata, mentre irraggiungibili sono Fiorenzuola e Olbia, entrambe a 41, ma con il determinante vantaggio negli scontri diretti. Gli uomini di mister Lauro hanno quindi come obiettivo minimo il pari che garantirebbe loro di blindare l’attuale posizione buona per partire da condizioni privilegiate nella griglia dei playout. Anche la tifoseria, in contestazione quasi continua per tutto l’arco della stagione, si sta ora stringendo attorno alla squadra tanto che sui social è scattato l’appello per riempire domani gli spalti del vecchio “Moccagatta” e la società ha dato il suo contribuito in tal senso attivando la promozione “porta un amico” con ingresso a 2 euro per un secondo biglietto acquistato. Stando a queste premnesse, Corazza e compagni troveranno quindi in Piemonte un ambiente caldo, anche se non esattamente una bolgia. Si prevede infatti un massimo di 1500 supporter locali, pochi se si paragonano ai numeri dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, ma tanti per una piazza che mediamente, quest’anno, ha fatto poco più di 900 spettatori a partita.

Per quel che riguarda la squadra, gli uomini di Maurizio Lauro vengono da due vittorie consecutive contro Ancona e Montevarchi che hanno indubbiamente risollevato classifica e morale dopo il disastro di Olbia che aveva fatto temere addirittura la retrocessione diretta in serie D. L’ex difensore bianconero non ha problemi di formazione avendo recuperato ormai definitivamente la punta Sasha Cori e l’esperto difensore centrale Alessio Sabbione, due acquisti d’esperienza arrivati a gennaio per puntellare una rosa piuttosto giovane. In una condizione normale i bianconeri sarebbero favoriti (e lo sono ancora), ma le motivazioni dell’ultima gara spesso possono far saltare il piatto del banco. ’Grigi’ affamati di punti, e romagnoli che dovranno tenere alta la concentrazione per tornare in Romagna con un bel sorriso sulle labbra.