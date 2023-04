Cesena esplosivo, è a -2 dal secondo posto

San Donato Tavarnelle

1

Cesena

6

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Cardelli, Pezzola (17’ st Gerardini), Contipelli (5’ st Regoli 38’ st Borghi) Siniega, Carcani, Calamai, Sepe (17’ st A. Rossi), Bianchi, E. Rossi, Ubaldi (38’ st Noccioli), Marzierli. All.: Buzzegoli. A disp. Biagini, Campinotti, Brenna, Montini, Forconi, Bovolon, Viviani, Russo, Galligani, Gjana.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Silvestri, Pieraccini, Adamo (40’ st David), De Rose (1’ st Bumbu), N. Bianchi (30’ st Brambilla), Mustacchio (19’ st Zecca), Saber, S. Shpendi, Corazza (19’ st C. Shpendi). All.: Toscano. A disp.: Lewis, Pollini, Lepri, Calderoni, Albertini, Chiarello, Udoh, Ferrante.

Arbitro: Saia di Palermo.

Reti: 5’ pt Adamo, 8’ pt Corazza su rig., 30’ pt Calamai, 2’ st S. Shpendi, 16’ st Bumbu, 44’ st Bumbu, 47’ st Silvestri.

Note: ammoniti Marzierli, Contipelli, Sepe, De Rose, Enrico Rossi; spettatori 500 circa; angoli 2-3; recupero 5’ tutti nella ripresa.

di Daniele Zandoli

La Reggiana vola, batte la Fermana mentre la Virtus Entella pareggia a Lucca e torna seconda a -2 dalla capolista emiliana e a +2 dal Cesena che dilaga e incalza per la piazza d’onore. I romagnoli infatti passeggiano a Montevarchi iniziando con una coppia di sberle tremende al volto del San Donato Tavarnelle al pronti via. Prima ci pensa Adamo, tiene palla sulla trequarti, triangola con Corazza e gonfia il sacco. E’ appena il 5’, è l’incipit giusto per la grande prestazione che ha chiesto Toscano. Tre minuti dopo il Cesena passa ancora, stavolta su rigore concesso per l’abbattimento di Saber in area. Corazza è freddissimo come l’aria toscana e insacca il suo diciottesimo timbro stagionale I toscani sbandano, gioca solo il Cesena.Toscano aveva sorpreso con la formazione: debutto in difesa di Simone Pieraccini, 18 anni, recupera Silvestri ma lamenta le assenze dello squalificato Celiento e degli infortunati Prestia, Mercadante e Coccolo. In mezzo al campo invece torna Bianchi al posto di Brambilla, Saber è trequartista dietro a Corazza e Stiven Shpendi. Alla mezz’ora torna in vita però il San Donato, De Rose compie un fallo al limite dell’area (ennesimo cartellino giallo), il bastione bianconero è robusto con tanto di “coccodrillo”, ma Calamai sfonda e accorcia con l’involontario tocco di Pieraccini a spiazzare un Tozzo poco reattivo sul suo palo. Il gol ha il potere di rimettere in equilibrio il match, il solito viziaccio del Cesena di quest’anno.

Nell’intervallo Toscano sostituisce l’ammonito De Rose e innesta Bumbu. Sale in cattedra super Stiven Shpendi. Serpentina straripante, la difesa toscana si apre come un cocomero e il baby batte comodamente Cardelli. Al 55’ galoppa ancora il golden boy, arriva da solo davanti al portiere e Regoli riesce a deviare in corner con Corazza completamente libero a centro area. Due minuti dopo è Corazza a mancare la doppietta. Il San Donato esce completamente dal match, rapido dialogo fra Stiven e Bumbu che fulmina Cardelli per un poker d’autore(61’). La differenza tecnica in campo appare ora abissale. Finalmente Zecca in campo al posto di Mustacchio e anche Cristian al posto di Corazza. Debutta anche David (2004) in un Cesena sempre padrone assoluto del match. La festa non è finita, allo scadere Bumbu fa cinquina, cross di Zecca e testata del francese, Silvestri poi chiudere il set, pardon il match, ancora di testa.Il secondo posto è di nuovo nel mirino, a -2 a due giornate dal termine.