"Cesena, facciamo subito tre gol poi a casa"

‘Bianconeri di Romagna, biancorossi d’invidia’. Il succo è già tutto qui, nello striscione che il 28 marzo 2004 diede il benvenuto al Rimini nella stagione che si concluse con la promozione del Cavalluccio in B a dispetto dei cugini, speronati nella semifinale playoff. Domenica si giocherà l’ennesimo atto di un derby che sta accumulando pagine da raccontare, il terzo episodio di questa stagione.

Omar Galassi, presidente del Centro Coordinamento Club, ci si vede domenica alle 14.30 al solito posto.

"L’Orogel Stadium è casa nostra e non vediamo l’ora di tornarci, soprattutto ora, dopo le vacanze e per goderci un derby da vincere ad ogni costo. Perché la Reggiana è a +5 e non può scappare".

Un derby è sempre un derby. "Vero, ma le sfumature sono diverse. Posso sorridere e piazzare la frecciatina dicendo che tra le due tifoserie che si incontreranno domenica, sono i riminesi a ‘sentirlo’ maggiormente, perché se si parla con un tifoso cesenate di vecchia data, il derby è quello col Bologna. Punto, discussione chiusa. C’è però da dire che (purtroppo per noi) negli ultimi tempi non è che abbiamo avuto tutte queste occasioni di vedercela coi rossoblù. Motivo per cui, soprattutto per i giovani, il derby col Rimini sta assumendo connotati sempre più importanti".

All’andata avete vinto in trasferta.

"Ma in Coppa Italia ci hanno battuto. Serve rimettere subito le cose in chiaro, prima che ‘alzino troppo la cresta’… Sorrido, ovviamente, nello spirito del momento".

Dunque?

"Facciamo due gol subito, anzi tre, che è meglio. E archiviamo la pratica".

Anche perché i punti da fare sono tanti.

"Ai playoff non pensiamo. Pensiamo ai 5 punti dalla Reggiana. Possiamo e vogliamo arrivare primi".

Serve il vostro apporto.

"Serve quello di tutti. Cinque mesi a testa bassa, senza distrazioni, a remare tutti dalla stessa parte. C’è rispetto per la nuova società, si sta creando empatia. E’ la strada giusta".

E’ stato aperto lo store del Cesena in centro storico.

"Buona scelta, serve a contagiare la passione a quante più persone possibili".

Vincere è la migliore calamita per l’entusiasmo.

"La squadra lo sta facendo. Dopo la falsa partenza abbiamo preso la direzione giusta. Veniamo da un rallentamento immeritato a Carrara e per questo la voglia di far bene è più forte".

Domenica quanti sarete?

"Tanti. In queste ore inizierà la prevendita, abbiamo già ricevuto una marea di richieste. Ma vado anche oltre".

Dove?

"Fino a Sassari. La prossima settimana giocheremo contro la Torres e il Cavalluccio non sarà solo. Prenderemo aerei da tante parti d’Italia per raggiugere Alghero e da lì organizzeremo lo spostamento a Sassari. Sarà lungo e complicato, ma ci saremo. Perché è lì che vogliamo essere".

Luca Ravaglia