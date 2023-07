Cesena, firme allo scadere Martorano, c’è l’accordo

di Roberto Daltri

Con l’arrivo del mese di luglio e con la scadenza dei contratti fissati a ieri, non solo per quanto riguarda gli allenatori ma anche per le strutture, occorreva stringere i tempi e passare dalle parole ai fatti. Fra le varie priorità, quella più impellente era quella di rinnovare gli accordi con il Campus Cesena Sport per continuare a utilizzare i campi e in generale il centro sportivo di Martorano. Trovare in tempi cosi brevi una struttura alternativa era praticamente impossibile e allora per fortuna ha prevalso la ragionevolezza: l’accordo per prolungare di un anno il rapporto è stato raggiunto e formalizzato entro la mezzanotte di ieri per non creare nessun tipo di interruzzione.

Di fatto si tratta di un copia e incolla del vecchio contratto che garantisce la continuità nell’utilizzo di un centro sportivo all’altezza delle esigenze del Cesena e il tempo necessario per discutere di un accordo a più lungo respiro. Risolta la questione logistica, ora serve decidere in fretta a chi affidare la responsabilità di gestire il settore giovanile.

Nel frattempo il mercato si muove: data la permanenza di Domenico Toscano, va ritoccata una squadra che non necessita di rivoluzioni ma di aggiustamenti ben calibrati. Fabio Artico deve prima di tutto ricostituire completamente la batteria dei portieri, uno dei nomi presi in considerazione è quello di Alessandro Farroni che lascierà la Vis Pesaro dopo due stagioni da titolare fisso. Non manca però la concorrenza visto che anche Avellino e Feralpisalò si stanno interessando a lui. Per il centrocampo piace Mattia Muroni, giocatore di sostanza che nelle utime due stagioni ha accumulato 47 presenze e un gol con la maglia della Reggiana. Serve però anche la fantasia abbinata alla qualità che in certi frangenti il Cesena di Toscano non ha saputo mettere in campo: potrebbe diventare Nicolas Schiavi il trequartista capace di saltare l’avversario e servire gli attaccanti. Schiavi, di origini argentine, l’ultima stagione l’ha disputata con la Carrarese (32 presenze e 4 gol). Riguardo agli esterni infine piace Nicola Valente, ex compagno di Francesco De Rose al Palermo. Valente può garantire esperienza, adattabilità a giocare su entrambe le fascie laterali e una discreta confidenza col gol viste le 15 reti firmate nelle ultime tre stagioni con la maglia rosanero del Palermo.