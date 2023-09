Cesena, forfait importanti ma niente alibi. Toscano: "A Fermo per crescere ancora"

"Kargbo e Saber non convocati, assieme naturalmente a Ogunseye".

E’ la notizia più importante, durante la conferenza di Mimmo Toscano alla vigilia della trasferta di Fermo.

"I due sono praticamente a posto, non accusano più alcun disturbo, ma preferiamo non rischiare e dare spazio ad altri". La splendida vittoria sull’Ancona è costata cara, tre elementi importanti sono costretti a marcare visita, Ogyunseye paga più di tutti, ne avrà almeno per 3 o 4 settimane, gli altri due invece saranno utili contro la Spal nel recupero. In sostanza è turnover, anche se obbligato.

"Con l’Ancona abbiamo disputato una buona gara alzando il livello della nostra prestazione – è ancora il tecnico a parlare –. I reparti si stanno amalgamando, siamo ancora numericamente corti in difesa, meglio a centrocampo e in attacco. Ogni partita ha la sua storia, ora vedo concentrazione e determinazione alte, l’obiettivo è dare continuità alle prestazioni".

Certo, i gol degli attaccanti ma anche di Silvestri fanno tanto bene al cuore. "Mai avuto dubbi sull’efficacia dei miei attaccanti. Ora inizia un periodo che sarà difficile per tutti, anche per gli avversari. Il gruppo sta bene, cresce la competizione fra i ragazzi, scalpitano tutti, mi auguro che Fermo sia la giusta opportunità per chi ha giocato meno".

Naturalmente non svela la formazione, ma è chiaro che chiamerà in causa Cristian Shpendi a far compagnia a Corazza e Berti a centrocampo. Spetta ai due ragazzini non far rimpiangere chi manca e sfruttare l’occasione. Inutile chiedere della Fermana, la risposta è quella classica. "Non guardiamo al passato, a ciò che successe lo scorso anno, niente vendette per quella sconfitta, pensiamo solo a noi stessi, alla nostra prestazione, all’aspetto mentale in crescita, al proseguimento del nostro percorso nel quale la tappa di Fermo è importante come tutte le altre".

Nella Fermana ci saranno tanti ex bianconeri. "Inutile guardare all’avversario ed al passato, cerchiamo la nostra prestazione a prescindere da chi incontriamo. Questa rosa è tanto più varia rispetto alla scorsa stagione, permette molte soluzioni, soprattutto a centrocampo e in attacco. Succederà ancora se il gruppo cresce, ma crescerà, ne sono sicuro. Occorre continuità di resistenza mentale per ragionare da squadra. Se ragioniamo da ’noi’ e non da ’io’ la squadra crea e non subisce".

Un concetto chiaro, bando alle individualità. A cominciare da oggi a Fermo, alla ricerca del tris di vittorie prima di affrontare i derby. Soprattutto per rafforzare autostima e fiducia.