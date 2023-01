"Cesena, gara fondamentale per il futuro"

di Daniele Zandoli

Si torna sulla terra dopo la meravigliosa parentesi del derby col suo carico di entusiasmo e di ricordi da mandare a memoria. Oggi il Cesena gioca a Sassari ospite della Torres con l’obbligo solito, quello di vincere per non incrementare il già consistente fossato che lo divide dalla Reggiana in fuga per la vittoria. Conterà poco aver vinto il derby col Rimini se non si darà continuità a un ruolino di marcia che deve essere tumultuoso ma regolare in positivo di qui a maggio, se si vogliono e si vorranno alimentare speranze di promozione diretta.

"Match insidioso, fondamentale per il nostro futuro e la nostra crescita. Ancora più importante di quello col Rimini". Mimmo Toscano è perentorio, sente odore di rilassamento dopo l’impresa che ha fatto felici i tifosi. "Dobbiamo essere bravi a resettare come facemmo dopo il triste pareggio con la Carrarese quando ci siamo concentrati sul Rimini, sfoderando una prova maiuscola e cogliendo una grande vittoria. Se vogliamo costruire il nostro obiettivo finale, tanto passa da questa partita, dopo aver ricaricato le energie mentali e fisiche per rimetterci in discussione contro un nuovo avversario da affrontare con veemenza e concentrazione".

Giusto, giustissimo. Questione di feeling con l’atteggiamento giusto immediato, con l’attenzione fino all’ultimo secondo, con la voglia matta di vincere anche le partite sporche come probabilmente sarà questa in terra sarda. La Torres ha da poco cambiato allenatore. "Perciò avremo pochissimi punti di riferimento, nulla sarà come abbiamo visto all’andata ed è una difficoltà in più. E’ ben organizzata e conta su due attaccanti di valore (Scappini e Diakitè), fastidiosi, serve il miglior approccio e la giusta determinazione". Il mister è squalificato, vedrà la partita dalla tribuna. "Non è un limite, in settimana abbiamo preparato bene la partita e tutti sanno cosa devono fare. Idee chiare e concentrazione in un passaggio fondamentale per la nostra crescita, non dobbiamo uscire dal campo coi rimpianti". Non avrà tutti disponibili Toscano perché durante la rifinitura di ieri Coccolo ha rimediato una distorsione a un ginocchio e non sarà convocato. Un guaio dopo la cessione di Kontek che rende esiguo il numero dei difensori disponibili. Sempre più improcrastinabile l’acquisto al mercato. "Udoh non è al top ma è disponibile, Albertini ha smaltito i postumi dell’influenza ed è pronto, rientra Saber".

La partenza verso il Sud Tirol di Minelli non lo turba, non ne vorrebbe parlare, concentrando l’attenzione sulla Torres. "Ringrazio Minelli per le belle parole e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Il mercato? Non voglio affrontare l’argomento alla vigilia di una partita importante, stiamo valutando che occasioni ci sono per colmare i punti critici della rosa, per evitare le difficoltà affrontate all’andata quando abbiamo pagato molto salato qualche assenza".

Ci saranno pochissimi tifosi al seguito per le limitazioni alla vendita dei biglietti, mancherà il consueto calore. "E’ un peccato non poter contare sul loro sostegno, col Rimini abbiamo regalato una grande emozione ed altrettanto hanno fatto loro nei nostri confronti. Ci mancheranno".