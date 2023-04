Cesena, Gianni Rovereti prenderà il posto di Jozic

Forse all’epoca subodorava già qualcosa, o forse no ed era solo il cuore a parlare: Gianni Rovereti sul numero del 20 novembre di Cesena Magazine, la rivista che accompagna le partite casalinghe del Cavalluccio, all’ultima domanda rivoltagli da Daniele Magnani sulla possibilità un giorno di tornare a lavorare a Cesena, rispose così: "Prima o poi tornerò a lavorare per il mio adorato Cesena, sono nato in Curva Mare, come potrei non desiderarlo? Ma solo Dio sa quando".

Il quando pare che sarà presto, molto presto. Infatti sembra che il Cesena lo abbia messo sotto contratto con un accordo di quattro anni per nominarlo nuovo responsabile del settore giovanile bianconero al posto di Davor Jozic (in scadenza di contratto) che chiuderebbe la sua a dir poco eccellente fase come numero 1 dei giovani del club. Jozic e il suo braccio destro Mariani non saranno confermati e questo è certo, ma potrebbero restare: il primo come collaboratore tecnico e Mariani nelle vesti di osservatore. Ma a decidere sarà Rovereti.

Classe 1975, cesenate purosangue, Rovereti è stato insegnante di educazione fisica, eccellente giocatore di calcio a 5 nelle fila della Futsal, si è laureato in Scienze motorie, anche se la sua grande passione e quello che lo ha portatao ad emergere a livello nazionale è stato il calcio. E nello specifico l’aspetto legato allo scouting, allo studio, alla scoperta di nuovi talenti in giri per l’Italia e per l’Europa. Con una metodica innovativa che nel 2015 lo ha portato ad essere uno dei 100 invitati dal Barcellona al primo Sports Technology Symposium svoltosi al Camp Nou della città catalana. Già capo scounting del club cesenate dal 2010 al 2012, Rovereti ha fatto una bella carriera visto che ha lavorato anche alla Fiorentina (primo capitolo) al Venezia dove fu tra gli artefici di una indimenticabile promozione in serie A, per poi tornare alla Fiorentina - con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 - dove ha lavorato nel ruolo di coordinatore scouting delle formazioni dall’Under 15 all’Under 19, facendo l’osservatore e gestendoi vari scout nazionali ed internazionali del club gigliato.

Dopo l’accordo sulla parola stabilito con il copresidente Roberet Lewis, per l’ufficializzazione del nuovo ingresso si aspetterà l’arrivo dagli Usa di John Aiello per la classica firma sul contratto. Jozic scende di sella dopo l’ottimo lavoro svolto, ma quello di Gianni Rovereti è un nome importante che aumenta ancor di più la qualità di un settore che da sempre è un fiore all’occhiello del club.

Stefano Benzoni