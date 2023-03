Cesena giovani, la Primavera 1 ferma il Toro: 0-0

Il Cesena si guadagna il primo punto del girone di ritorno imponendo il pareggio al Torino che sta lottando per mantenere la posizione in zona playoff. Anzi a ben guardare sono stati proprio i ragazzi di Ceccarelli ad avere nel primo tempo due vere occasioni per segnare, ma prima l’imprecisione di Denes poi la gran parata di Passador hanno mantenuto il pareggio. Si è giocato su ritmi alti e pressing sostenuto, il Torino ha mostrato maggior presenza atletica, il Cesena più agilità nella manovra.

Al 25’ bella azione in linea dei bianconeri e colpo di testa appena alto di Denes. Al 34’ azione simile conclusa da Gessaroli con un bel destro alzato in angolo da Passador con un gran riflesso. Nella ripresa il Torino cerca di spingere, ma le conclusioni arrivano dal difensore N’Guessan con mira troppo alta. Al 40’ ottimo controllo e sinistro appena alto di Savva. Ultima occasione per il Cesena al 45’ ma la conclusione di Guidi va sul fondo.

CESENA (4-3-3): Galassi, Manetti, Pieraccini, Lepri, David, Ghinelli, Lilli, Carlini (44’ st Balde), Denes, Gessaroli (21’ st Polli), Milli (21’ st Guidi). All.: Ceccarelli.

r.d.