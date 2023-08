Cesena, giovani speranze Via ai raduni

Giornata di raduni per il settore giovanile del Cesena Calcio che ieri pomeriggio ha salutato l’inizio dell’attività per tre squadre, le formazioni under 17, under 16 e under 15 (nelle foto a fianco, dall’alto in basso).

Tutti i gruppi si sono dati appuntamento all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per le presentazioni e le foto di rito. Nelle prossime ore inizieranno invece a fare sul serio durante gli allenamenti in vista dell’inizio dei rispettevi campionati.

Ecco le rose.

Under 17. Il gruppo è composto dai ragazzi nati nel 2007, reduci dalla vittoria del campionato under 16. Al timone è confermato il tecnico Juri Tamburini.

Portieri: Alessandro Bagli, Niccolò Fontana e Massimo Magnani. Difensori: Agusto Antoniacci, Pietro Baietta, Riccardo Biguzzi, Elia Brisku, Christian Comandini, Nicolò Greco, Osadebam Omokaro Wisdom, Mattia Ridolfi e Teleku Ryan. Centrocampisti: Emilio Amadori, Filippo Berti, Alihou Diarrassouba, Samuele Gori, Vittorio Liverani, Nicolò Mingarini e Davide Zamagni. Attaccanti: Filippo Bertaccini, Simone Fabbri, Edoardo Flore, Filippo Galvagno, Andrea Lantignotti, Daniel Okolo e Daniel Sanaj.

Under 16 Il gruppo dei nati nel 2008, che a giugno scorso si è laureato campione d’Italia, conserva la stessa guida affidata a Lorenzo Magi.

Portieri: Edoardo Angeloni, Davide Apuzzo, Rocco Cristian Colella e Leonardo Filipponi. Difensori: Tommaso Casadei, Pietro Cavalletti, Alessandro Cenerelli, Edoardo Giometti, David Marini, Samuele Paterna, Diego Venturini e Mattia Zaghini. Centrocampisti: Andrea Ballanti, Ettore Bagnolini, Enea Casadei, Riccardo Frisoni, Andrea Giunchi, Alessandro Pezzi. Attaccanti: Kevin Maroni, Noah Moretti, Thomas Poletti, Gabriele Ricci, Francesco Scapoli e Federico Tonti.

Under 15 In panchina siederà Gianluca Zanetti, che guiderà una rosa composta da 22 atleti, classe 2009.

Portieri: Riccardo Barzanti, Giulio Bianconi e Mathias Dina. Difensori: Mattia Balzoni, Francesco Bucchi, Giosuè Fantelli, Riccardo Laghi, Luca Magnani, Brando Merloni, Filippo Terni e Lorenzo Valentini. Centrocampisti: Riccardo Bartoli, Daniel Gjergji, Gaetano Lombardo, Elia Manservisi, Severino Petito e Lorenzo Ricci. Attaccanti: Giuseppe Berardi, Diego Fabio Bombardini, Alessandro Conte, Filippo Favale e Filippo Morigi.