"Cesena, guai a sottovalutare il Montevarchi"

di Daniele Zandoli

Resistenza mentale, dopo una settimana da incubo in cui la Reggiana ha pascolato al Manuzzi, mettendosi in tasca la promozione diretta, e l’Entella ha scippato la seconda posizione in classifica. Il pareggio di Fiorenzuola merita una risposta immediata da parte del Cesena contro il povero Montevarchi oggi pomeriggio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Povero non solo perché è ultimo in classifica, ma anche perché è destinato a subire la voglia di riscatto dei bianconeri. Guai però a pensare di passeggiare sul corpo dei toscani, Mimmo Toscano detesta sentir parlare di match agevoli.

"Avvicinandoci alla fine del campionato tutti combattono alla morte per conquistare punti in vista dei loro obiettivi. Anche oggi pomeriggio non sarà una passeggiata, guai a sottovalutare il Montevarchi. La classifica non mi interessa, loro vogliono punti per migliorare la posizione in classifica".

Concesso, ma se sono ultimi una ragione ci sarà. Col Cesena pre Reggiana sarebbe servito il pallottoliere, al ricordo di quello di Fiorenzuola qualche preoccupazione invece nasce. "Siamo cresciuti in tanti aspetti, come singoli e come squadra – continua il tecnico – per forza mentale però ancora non ci siamo".

In effetti questa squadra per certi versi travolgente e intrigante non ha mai dato l’idea della robustezza psicologica, alternando a periodi di eccezionale positività crolli verticali inaspettati. "Però in settimana ho visto bene tutti, una delle migliori settimane da quando sono qui. Dobbiamo lavorare sulla resistenza mentale, resettare in fretta fasi positive e negative alla ricerca della continuità di risultati e prestazioni". In sintesi: a Fiorenzuola pesava ancora la sconfitta con la capolista. "Non siamo riusciti a ributtarci subito sul campionato, ci siamo portati i pensieri di quella sconfitta e siamo arrivati lunghi, senza riuscire a rimanere in partita. Ci hanno condannati anche episodi che stanno diventando numerosi e ripetitivi". Da agosto non ha mai fatto riferimento a episodi anche gravi che spesso hanno condizionato le prestazioni del Cesena, in particolare quelli arbitrali. Il rigore e la conseguente espulsione negati a Fiorenzuola hanno indirizzato il match, inutile negarlo, e la società si è fatta sentire nei posti giusti per ottenere maggior rispetto anche in considerazione degli importanti investimenti fatti, vanificati da decisioni arbitrali obiettivamente sbagliate.

Udoh e Saber potrebbero rientrare col Gubbio, Ferrante ha smaltito l’influenza e si è allenato da giovedì. Lewis in spolvero. "I giovani sono così, è in crescita, Scalabrelli sta facendo un ottimo lavoro, anche Tozzo si sta impegnando al massimo. Chiarello gioca da subito".

A proposito, Chiarello e Ferrante ancora non hanno convinto. "So che daranno un grosso contributo di qui alla fine della stagione perché hanno le caratteristiche giuste. Devono trovare entrambi la chiave, sono seri, si impegnano allo spasimo per uscirne. Non voglio sentire parlare di appannamento degli attaccanti, semmai mi aspetto qualche gol anche dai centrocampisti".