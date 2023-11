"Cesena, hai il vestito giusto per ogni gara". Toscano: "Possiamo crescere ancora"

Terzo impegno in una settimana per il Cesena neo capolista. E’ la gara più difficile quella di oggi al Manuzzi, irta di ostacoli a prescindere dalla classifica della Lucchese. Si, perché probabilmente sulle gambe si sentirà il peso della battaglia di Chiavari, mentre i toscani sono freschi per aver giocato e vinto lunedì, ancora con l’Entella.

Toscano è sereno, si gode questa striscia positiva giunta alla dozzina di partite consecutive e lo stato della squadra in assenza di particolari problemi. Assenze pesanti quelle di Corazza, squalificato, Kargbo impegnato con la sua nazionale, Chiarello (non sembra un acciacco grave quello rimediato a Chiavari) e Ciofi, afflitto invece da un infortunio di cui il tecnico preferisce non parlare rimandando allo staff medico. Di sicuro il ragazzo romano, vera bandiera bianconera, sarà assente a lungo.

In compenso torna Cristian Shpendi. E’ stato espulso durante il match perso dalla sua nazionale con la Romania con conseguente squalifica e quindi sarà a disposizione di Toscano, probabilmente parte dalla panchina.

"A Chiavari ho visto un bel primo tempo – esordisce Toscano alla vigilia della gara coi toscani – contro una formazione dall’organico importante. Significa che siamo in fiducia con possibilità di crescita. Siamo diventati coscienti di poter indossare tanti vestiti per diverse serate, di poter cambiare pelle a seconda delle necessità e degli avversari che incontriamo. La squadra sta imparando e questo porta continuità di risultati".

Chissà che vestito indosserà il Cesena contro la Lucchese, tra smoking e tuta da metalmeccanico

"La squadra sa di essere in salute, aggredisce dal punto di vista mentale, siamo arrivati a un certo livello soddisfacente, dovremo alzare ancora l’asticella. Questo match permetterà di aggiungere qualcosa per la continuità di prestazioni e risultati, cui teniamo tantissimo".

Il tecnico calabrese non è abituato a imporre un turnover forsennato anche quando si trova a gestire settimane pesanti come questa.

"Shpendi? Non ci sto pensando, abbiamo preparato la gara senza di lui. A Chiavari siamo stati bene sul piano fisico e alla fine non abbiamo speso tante energie, anche per questo sono sereno. Gubbio è stato il crocevia stagionale, lì abbiamo acquisito consapevolezza della nostra forza alla ricerca della continuità. Dubbi? Uno solo, in attacco".