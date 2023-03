Cesena, hai proprio una cooperativa del gol Sono 16 i bianconeri già andati a segno

di Roberto Daltri

Grazie alle quattro reti rifilate alla Virtus Entella quello del Cesena è diventato l’attacco più prolifico del girone B: con la bellezza di 54 reti complessive, due in più rispetto alla capolista Reggiana, quattro in più della Virtus Entella e sei in più rispetto all’Ancona, avversaria domani sera dei bianconeri allo stadio “Del Conero”.

Quelli appena citati sono i quattro attacchi più efficaci del girone B, i dati si riferiscono alla situazione prima delle gare disputate ieri che non prenderemo in considerazione nell’analisi dell’argomento in questione. Il Cesena detiene anche il record di uomini che sono andati in gol; ben sedici contro i quindici della Reggiana, i quattordici andati a segno con la maglia dell’Entella e i tredici della squadra dell’Ancona. Fra i marcatori bianconeri sono presenti cinque attaccanti. Il migliore è Corazza già a quota 16 centri, seguono Stiven Shpendi arrivato a 11 poi Udoh con quattro, mentre Mustacchio e Ferrante sono arrivati a due.

Oltre agli attaccanti si sono iscritti alla lista dei marcatori quattro difensori e sette centrocampisti. Da notare che Mustacchio e Silvestri, arrivati a gennaio, hanno già segnato due reti a testa, mentre dopo gli attaccanti il miglior marcatore del Cesena è Prestia, autore di tre reti.

La Reggiana ha come migliori marcatori Lanini, Montalto e Pellegrini, tutti e tre attaccanti e tutti e tre arrivati a quota nove gol realizzati. L’Entella possiede una coppia di attaccanti da ventidue reti complessive; 12 segnate da Merkaj e 10 da Zamparo. Infine l’Ancona che, come sempre, segna molto ma che subisce anche visto che concede molte occasioni. I marchigiani hanno come miglior cannoniere Spagnoli con 10 reti, una decisiva nel match di andata, mentre a otto centri segue Di Massimo e a sei Federico Melchiorri. Il dato che riguarda Melchiorri è particolarmente significativo poiché l’attaccante ex Perugia è arrivato nelle Marche a gennaio e ha segnato già sei reti in otto presenze. La carriera di Federico Melchiorri parla chiaro: l’attaccante nato in provincia di Macerata ha segnato 136 reti distribuite fra tutte la categorie fra serie D fino ad arrivare anche alla serie A.

Quelli fra Ancona e Cesena non sono mai stati incontri banali già da tempi della serie D quando l’attuale Ancona si chiamava Matelica e domani sera questa tradizione potrebbe essere confermata. Basta dire che il Cesena in trasferta ha segnato 21 reti e ne ha subite otto, mentre l’Ancona di Colavitto nel suo stadio ha segnato 27 gol subendone 13; ci sono tutti i presupposti per una gara emozionante.